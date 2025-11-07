Bad Gleichenberg feiert herausragende Persönlichkeiten im Tourismus

Exzellenz, Tradition und Nachwuchsförderung stehen im Mittelpunkt der Tourismusschulen Bad Gleichenberg. Jährlich werden hier die Steirischen Tourismuspanther verliehen, die Persönlichkeiten, Familienbetriebe und Absolventen auszeichnen, die mit Leidenschaft, Innovationskraft und internationaler Strahlkraft den Tourismus prägen.

Ein Fest der steirischen Gastlichkeit

Für die kulinarischen Höhepunkte sorgten Richard Rauch und die Jeunes Restaurateurs d’Europe, die gemeinsam mit den Eruptionswinzern den Aperitif und ein kreatives Fingerfood-Menü gestalteten. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem Schüler- und Absolventenverband sowie den Praxislehrkräften und Schülern der Tourismusschulen Bad Gleichenberg durchgeführt. Die jungen Gastgeber übernahmen mit großem Engagement alle Bereiche des Abends: Sie empfingen die Gäste, kochten, servierten, moderierten, mixten Cocktails, sorgten für Musik und erstellten Social-Media-Content. Schul- und Campusleiter Alfred Tieber betonte in seiner Ansprache: „Mit dem Steirischen Tourismuspanther wollen wir zeigen, wie viele Erfolgsgeschichten in Bad Gleichenberg beginnen und weit über die Grenzen hinauswirken. Unsere Preisträgerinnen und Preisträger sind Inspiration und Vorbilder für die Tourismusgeneration von morgen.“

Beispiel für internationale Führungsstärke

Gottfried Math, CEO der TUI Austria GmbH, ist ein Beispiel für internationale Führungsstärke, die in Bad Gleichenberg ihren Ursprung nahm. Nach seiner Ausbildung am Kolleg startete er eine Karriere, die ihn bis an die Spitze eines der größten Tourismusunternehmen Europas führte. In seiner Dankesrede betonte Math: „Der Tourismus ist für mich nicht nur eine Branche – er ist viel mehr. Und er beginnt genau hier an dieser Schule. Ich bin sehr stolz, ein Absolvent dieser Schule zu sein. Jeder Unternehmer kann sich freuen, einen Absolventen dieser Schule einstellen zu dürfen.“

Tourismuspanther für eine internationale Karriere:

Bastian Baumann, General Manager des Park Hyatt Wien, begann seine Erfolgsgeschichte ebenfalls am Kolleg in Bad Gleichenberg. Mit Stationen in Frankfurt, Singapur, München und Dubai zählt er heute zu den international profiliertesten Hoteliers Österreichs. Er erinnerte sich in seiner Rede an seine Anfänge: „Just do it – einfach einmal alles ausprobieren. Bad Gleichenberg legt einen guten Grundstein für das, was danach kommt. Egal, wo man ist – man weiß immer, wo seine Wurzeln herkommen. Und das habe ich von Bad Gleichenberg mitgenommen.“

Tourismuspanther für die Gastgeberfamilie:

Die Familie Thaller vom Weinschloss Thaller in Maierhofen wurde für ihr außergewöhnliches Engagement als Gastgeberfamilie ausgezeichnet. Im Familienbetrieb packen alle mit an – vom Weingarten über den Weinkeller bis zum Eventbereich und Buschenschank. Jedes Familienmitglied ist Expertin oder Experte auf seinem Gebiet, und gleich drei der Thallers sind Absolventinnen der Tourismusschulen Bad Gleichenberg. Mit Leidenschaft, Innovationsgeist und Zusammenhalt schaffen sie es, Tradition und Moderne perfekt zu verbinden – und sind damit ein leuchtendes Beispiel für gelebte steirische Gastlichkeit.

Tourismuspanther für das Lebenswerk:

Der Tourismuspanther für das Lebenswerk ging heuer an Helmut Marko, der seit Jahrzehnten den steirischen Tourismus visionär mitgestaltet und geprägt hat. Michael Feiertag, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus, würdigte in seiner Laudatio die Tourismusschulen Bad Gleichenberg als „eine der wichtigsten Ausbildungsstätten des Landes“ und betonte, dass dort „die Basis für die touristischen Erfolgsgeschichten der Zukunft gelegt wird.“ Helmut Marko konnte den Preis aufgrund terminlicher Verpflichtungen nicht persönlich entgegennehmen, übermittelte jedoch eine Videobotschaft, in der er den hohen Stellenwert touristischer Bildung hervorhob: „Eine fundierte touristische Ausbildung ist von unschätzbarem Wert. An das Bildungsniveau von Bad Gleichenberg heranzukommen, ist äußerst schwierig. Wenn sich bei mir jemand aus Gleichenberg bewirbt, hat dieser Priorität – definitiv!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2025 um 18:43 Uhr aktualisiert