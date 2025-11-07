Steirische Sportgala: Hütter und Hauser sind die Sportler des Jahres

Gestern Abend stand die Helmut-List-Halle ganz im Zeichen der Besten: Bei der Galanacht des Sports wurden Ski-Ass Cornelia Hütter und Radprofi Theo Hauser zu den Sportlern des Jahres gekürt.

Landeshauptmann Mario Kunasek mit den Siegern, die im Rahmen der Galanacht des Sports für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet wurden.

Gestern Abend (6. November 2025) stand die Helmut-List-Halle ganz im Zeichen des steirischen Sports: Bei der Galanacht des Sports 2025 wurden die besten Athleten sowie und Trainer des Landes für ihre außergewöhnlichen Leistungen ausgezeichnet. Rund 400 Gäste feierten die Geehrten in einem festlichen Rahmen.

Sportlerin & Sportler des Jahres

Zur Sportlerin des Jahres wurde Ski-Ass Cornelia Hütter, zum Sportler des Jahres Radprofi Theo Hauser gekürt. Insgesamt wurden die bronzenen Diskuswerfer in zehn Kategorien überreicht – von Nachwuchstalenten bis hin zu Trainerpersönlichkeiten und Athletinnen und Athleten mit Behinderung.

Zeichen für den Nachwuchs

Neben den sportlichen Höhepunkten wurde auch ein starkes Zeichen für den Nachwuchs gesetzt: Gemeinsam mit den drei Dachverbandspräsidenten Stefan Herker (Sportunion), Christian Purrer (ASVÖ) und Gerhard Widmann (ASKÖ) konnte Landeshauptmann Mario Kunasek einen Scheck über 30.000 Euro präsentieren. Der Betrag kommt einer neuen Schwimminitiative für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren zugute, die das Land Steiermark gemeinsam mit dem Bewegungsland Steiermark umsetzt. Ziel ist es, in Kooperation mit Schulen und Vereinen die Schwimmfähigkeit von Kindern zu stärken – zunächst in einer Pilotregion rund um Graz.

Die Preisträger des Jahres 2025

Mannschaft des Jahres: Union ESV Vornholz (Eisstocksport)

Special Olympics Sportlerin des Jahres: Barbara Gubitzer (Tennis)

Trainerin des Jahres: Elisabeth Schweighofer (Turnen, ATG)

Trainer des Jahres: Bernd Wieser (Snowboard)

Sportlerin des Jahres mit Behinderung: Edith Scheinecker (Paraclimbing)

Sportler des Jahres mit Behinderung: Christoph Lebelhuber (Ski)

Sportlerin des Jahres: Cornelia Hütter (Ski)

Sportler des Jahres: Theo Hauser (Radsport)

Nachwuchssportlerin des Jahres: Valentina Rauh (Cheerleading)

Nachwuchssportler des Jahres: Georg Renner (Basketball)

Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem …

Landtagspräsident Gerald Deutschmann, Landesrätin Claudia Holzer, die Sportsprecher Detlev Eisel-Eiselsberg (in Vertretung von LH-Stv. Manuela Khom und LR Karlheinz Kornhäusl), Jochen Bocksrucker und Lambert Schönleitner, die Präsidenten der Dachverbände Stefan Herker (Sportunion), Christian Purrer (ASVÖ) und Gerhard Widmann (ASKÖ), sowie Wolfgang Bartosch (Präsident der Fachverbände) und Militärkommandant Heinz Zöllner.