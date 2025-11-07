Gansl-Zeit is: Steirische Bauern erleben hohe Nachfrage

Optimistisch blicken die steirischen Weidegans-Bauern in die beginnende Saison, die ihren Höhepunkt traditionell zu Martini am 11. November hat und sich neuerdings bis rund um Weihnachten fortsetzt. Mittlerweile ziehen 38 Weideganshalterinnen und Weideganshalter rund 7.128 steirische Gänse auf. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2015 (30 Betriebe, 3.330 Gänse). Knapp 17 Prozent der Tiere, 1.190 Gänse, stammen aus Biohaltung (2015: 880). Obfrau Margit Fritz erklärt: „Steirische Weidegänse sind sehr beliebt. Die Steirerinnen und Steirer schätzen die besonders zarte Qualität durch die Weidehaltung, die Frische und Regionalität.“ Besonders in der Landgastronomie und in ausgewählten Fleischerfachgeschäften haben sich tragfähige Partnerschaften zwischen Bauern, Wirten und Fleischern etabliert. Viele private Stammkunden halten ihren „Ganslbauern“ bereits seit Jahren die Treue.

Besonders tierfreundlich und nachhaltig

Die steirischen Weidegänse ernähren sich vorwiegend von grünem Gras der Weiden und etwas Getreide. Dadurch wachsen sie langsamer als importierte Schnellmastgänse. Während heimische Weidegänse fünf bis sieben Monate auf der Weide verbringen, sehen importierte Schnellmastgänse nie Tageslicht und werden nur kurz im Stall gemästet. Die Weidefläche der steirischen Gänse ist großzügig: Pro Hektar werden etwa 100 bis 120 Tiere gehalten, durchschnittlich 187 Tiere pro Hof. Acht der 38 Betriebe sind biozertifiziert. Aufgrund der Vogelgrippe in Nachbarländern ist der Import von Schnellmastgänsen zurückgegangen. Heimische Weidegänse sind deshalb besonders rar und gefragt.