So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark

Wie der Wetterbericht von GeoSphere Austria zeigt, bleiben die Nebel- und Hochnebelfelder in der Mur-Mürz-Furche sowie im Südosten des Landes zäh und lichten sich auch am Nachmittag kaum. „Die Obergrenze liegt dabei in rund 1500 m Höhe“, heißt es. Abseits der Nebelgebiete und auf den höheren Bergen gibt es ganztags nahezu ungetrübten Sonnenschein. Erst am Nachmittag machen sich von Osten her Wolkenfelder bemerkbar. Die Höchsttemperaturen liegen je nach Nebel und Sonnenscheindauer zwischen 8 und 12 Grad.

Von Nebel zur Sonne

Auf den Bergen der Obersteiermark zeigt sich die Sonne bereits ab etwa 1500 Metern Höhe, während der Hochnebel im südöstlichen Alpenvorland beständig bleibt. Das Obere Murtal und das Mürztal starten zumindest am Vormittag noch unter Hochnebel, weiter nördlich wird es freundlicher. Der Wind aus Südost wird etwas schwächer: Auf 2000 Metern Höhe kann mit minus 1 Grad auf der Koralpe und plus 3 Grad in den Nordalpen gerechnet werden.