Alko-Lenker flüchtet: 23-Jährige schwer verletzt auf Acker gefunden

Der Fahrer hatte die Frau auf ihrem E-Scooter angefahren und es laut eigenen Angaben nicht einmal bemerkt.

Der Fahrer hatte die Frau auf ihrem E-Scooter angefahren und es laut eigenen Angaben nicht einmal bemerkt.

Gegen 18.25 Uhr fanden Passanten im Bereich der Gemeindestraße Stadlteichweg (Hotel Gsölserhof) eine 23-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark bewusstlos liegend in einem Acker vor. Neben ihr lag ein E-Scooter. Die Passanten verständigten sofort die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Die 23-Jährige wurde nach einer Reanimation durch Sanitäter des Österreichischen Roten Kreuzes und weitere Passanten vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz eingeliefert. Zur Unterstützung an der Unfallstelle wurden die Feuerwehren Kirchberg, Fladnitz und Petersdorf II angefordert

Alkolenker wurde schlafend vorgefunden: Er kann sich an nichts erinnern

An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile vorgefunden. Weitere Erhebungen zur betreffenden Fahrzeugtype, einem Kleintransporter, führten die erhebenden Polizisten zu einem 29-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Der Verdächtige wurde zuhause schlafend angetroffen. Ein Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Bei der Einvernahme gab der 29-Jährige an, das Fahrzeug zwar gelenkt zu haben, sich aber an einen Unfall nicht erinnern zu können. Der 29-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.