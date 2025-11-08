Fußgänger (69) vom Bus überrollt: Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise

Ein 69-jähriger Fußgänger wurde Donnerstagnachmittag auf einem Zebrastreifen von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Laut Polizei bog ein 56-jähriger Buslenker, am Donnerstag, dem 6. November, von der Postgasse nach links in die Herrengasse ein, 5 Minuten hat berichtet. Zur selben Zeit überquerte der Fußgänger den Zebrastreifen, vermutlich von der Postgasse kommend in Richtung Schulgasse. Dabei übersah der Lenker den Mann, der vom Bus erfasst und am rechten Fuß vom Reifen überrollt wurde.

Passanten eilten zu Hilfe

Mehrere Passanten reagierten sofort und leisteten Erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Der schwer verletzte Mann wurde zunächst ins LKH Judenburg gebracht und anschließend mit dem Rettungshubschrauber C17 ins LKH Graz geflogen. Laut Polizei verlief ein durchgeführter Alkotest beim Buslenker negativ. Für die laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalls. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Judenburg zu melden.