Wenn Steirer wieder Christkind spielen: Weihnachtsaktionen, die helfen

In vielen anderen steirischen Gemeinden werden zu Weihnachten wieder Wünsche wahr. Mit Aktionen wie dem Wunschbaum, der Christkindlbrief-Aktion oder der Wichtel-Challenge wird den Kleinsten wieder ein Stück Hoffnung geschenkt.

Kinder sind immer mehr von Armut betroffen, gerade zu Weihnachten spüren viele die Unterschiede enorm. Hier erfährst du, wie du Kinder helfen kannst, die nicht so viel haben.

Kinder sind immer mehr von Armut betroffen, gerade zu Weihnachten spüren viele die Unterschiede enorm. Hier erfährst du, wie du Kinder helfen kannst, die nicht so viel haben.

Wenn in Premstätten die ersten Lichter am Christbaum erstrahlen, hängen daran keine Kugeln, sondern Herzenswünsche. Wünsche von Kindern, die sonst vielleicht leer unter dem Baum sitzen würden. Seit vier Jahren erfüllt die Marktgemeinde mit ihrer Wunschbaum-Aktion kleine Träume und bringt damit Kinderaugen zum Leuchten.

Herzensprojekt der Gemeinde

Seit dem 3. November können in Premstätten wieder Wunschzettel von Kindern bis 15 Jahren eingereicht werden. Ab 17. November hängen sie am Wunschbaum im Rathaus, bereit, gepflückt und erfüllt zu werden. Bis 19. Dezember können die Geschenke im Bürgerservice abgegeben werden, damit sie rechtzeitig vor Weihnachten an die Kinder verteilt werden. Die Gemeinde wolle das Christkind unterstützen und Familien mit wenig Einkommen entlasten.

Wenn das Christkind Hilfe braucht

Auch die Caritas Steiermark bittet wieder um Unterstützung für ihre Christkindlbrief-Aktion. Unter dem Motto „Zu Weihnachten etwas Gutes tun“ können Freiwillige Wunschbriefe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung bestellen. Der Ablauf ist einfach: Man erhält einen Brief, besorgt das gewünschte Geschenk und schickt es dann an die angegebene Einrichtung. So entsteht ein direktes Band zwischen Schenkenden und jenen, die Unterstützung brauchen, hier kannst du mitmachen.

Post und Samariterbund sammeln Geschenke

Auch die Österreichische Post und der Samariterbund setzen ein starkes Zeichen: Mit ihrer gemeinsamen Weihnachtsaktion sorgen sie dafür, dass möglichst kein Kind in Österreich ohne Geschenk bleibt. Denn noch immer sind über 344.000 Kinder hierzulande von Armut betroffen. Wer helfen möchte, kann bis 23. Dezember ein Geschenk im Wert von 20 bis 50 Euro spenden. Die Pakete werden von der Post zu den Sammelstellen des Samariterbundes gebracht und von dort an bedürftige Kinder verteilt.

Wichtel werden und Freude schenken

Ab Mitte November startet außerdem die Wichtel-Challenge: Soziale Einrichtungen reichen anonymisierte Wünsche ihrer Klientinnen und Klienten ein, die über eine Online-Plattform erfüllt werden können. Vom Wasserkocher über warme Schuhe bis hin zum Kinderspielzeug, die „Wunschliste ist bunt wie das Leben“ so die Initiatoren. Wer einen Wunsch auswählt, erhält die Adresse der Einrichtung und kann das Geschenk direkt dorthin schicken. Eine kleine Geste, die Großes bewirkt.