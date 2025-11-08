Schladming-Dachstein-Saison Opening: Megakonzert und neue Bergbahnen

Wenn am 5. Dezember im Planai-Stadion die Lichter angehen, stehen dort keine Skistars, sondern Pop-Ikonen auf der Bühne: Die Backstreet Boys eröffnen den Winter und obendrein gehen drei neue Bergbahnen in Betrieb.

Neben Musikstars setzt die Region auch auf modernste Infrastruktur. Gleich drei neue Bergbahnen sorgen ab heuer für mehr Komfort und Qualität. Auf der Planai bringt die neue 8er-Sesselbahn Mitterhausalm I Skifahrer schneller und wettergeschützt auf den Berg, während am Hauser Kaibling die 10er-Gondelbahn Senderbahn die Verbindung zur Planai verbessert. Die Strecke zwischen beiden Bergen verkürzt sich so auf unter fünf Minuten. Ein weiteres Highlight ist die neue Fageralmbahn in Forstau, ein nachhaltiges Vorzeigeprojekt. Die 8er-Gondel ersetzt zwei alte Doppelsesselbahnen, viele Bauteile stammen aus der früheren Hochbrandbahn in Großarl und wurden wiederaufbereitet.

©Lorenz Masser Skiberge für Groß und Klein: Ab dieser Wintersaison fahren alle Kinder bis sechs Jahre (Jahrgang 2020 und jünger) gratis Ski – auf allen Bergen der 4-Berge-Skischaukel Schladming (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) sowie auf den kleineren Skibergen Galsterberg, Fageralm und Rittisberg inklusive kostenlosen Fahrten auf den Dachstein-Gletscher.

Familien willkommen: Skifahren gratis für Kinder

Auch Familien dürfen sich freuen: Ab dieser Saison fahren alle Kinder bis sechs Jahre gratis Ski, auf der gesamten 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm) und auf den Skibergen Galsterberg, Fageralm und Rittisberg. Abseits der Abfahrten bietet die Region Schladming-Dachstein pure Wintervielfalt: 220 Kilometer Loipen im Langlaufparadies Ramsau am Dachstein, über 300 Kilometer Winterwanderwege, Pferdeschlittenfahrten, Fatbike-Trails, Rodelbahnen und Skitouren sorgen für Bewegung und Naturgenuss. Ein sportlicher Höhepunkt ist der Dachsteinlauf von 9. bis 11. Jänner 2026, eines der größten Volkslanglauf-Events Österreichs mit Distanzen von 10 bis 40 Kilometern, einem Genusslauf mit kulinarischen Stopps und einem neuen Businesslauf für Teams. Für alle, die lieber genießen als jagen, bietet die Region auf 16 Hütten die „Almkulinarik by Richard Rauch“, kreative Gerichte mit regionalem Bezug, serviert in uriger Atmosphäre.