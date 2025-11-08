Vor Alkotest geflohen: Großangelegte Suchaktion nach 27-Jährigem

Kurz vor Mitternacht, am Freitag, dem 7. November, ereignete sich in der Nähe von Kirchbach in Steiermark ein Verkehrsunfall. Die alarmierte Polizei konnte den 27-jährigen Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Südoststeiermark antreffen. Als der Mann von den Beamten zum Alkotest aufgefordert wurde, flüchtete dieser in ein angrenzendes Waldstück. Bis in die Morgenstunden konnte der Steirer nicht gefunden werden. Erste Umfelderhebungen verliefen ebenso negativ. Aufgrund der Umstände wurde eine großangelegte Suchaktion samt Polizeihubschrauber und Feuerwehr eingeleitet. Im Laufe des Samstagvormittags, 8. November 2025 kehrte der Mann an seine Wohnadresse zurück und konnte dort unverletzt vorgefunden werden. Weitere Ermittlungen seitens der Polizei laufen.