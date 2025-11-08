Neuer Weiterbildungsschwerpunkt: Lebensmittelkompetenz für Lehrer

Mit einem neuen Ausbildungsschwerpunkt setzt die Steiermark einen wesentlichen Schritt zur Stärkung der regionalen Lebensmittelkompetenz zukünftiger Generationen. Gemeinsam mit Bildungslandesrat Stefan Hermann und PH-Steiermark-Rektorin Beatrix Karl präsentierte Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer am Donnerstag, dem 6. November, im Medienzentrum Steiermark die neuen Weiterbildungsangebote für Pflichtschullehrkräfte an der Pädagogischen Hochschule Steiermark.

Regionale Lebensmittel im Fokus

„Wer regionale Lebensmittel will, muss regionale Lebensmittel kaufen. Und das geht nur, wenn Konsumenten informierte Entscheidungen treffen können“, betont Landesrätin Schmiedtbauer. „Dazu müssen wir das Wissen über Herkunft, Qualität und Verarbeitung unserer heimischen Lebensmittel stärken und genau hier setzen wir an.“ Die neuen Kurse sind Teil der Lebensmittelstrategie des Landes Steiermark. Sie sollen Pädagogen fundiertes Wissen über regionale und saisonale Produkte vermitteln, deren Erzeugung, Unterschiede zu Importware sowie gesundheitliche Aspekte der Ernährung. Dieses Wissen soll anschließend altersgerecht in den Unterricht einfließen.

Start im kommenden Semester: Kinder sollen profitieren

Bereits im kommenden Semester starten die ersten drei Kursdurchgänge. Damit erreichen die Inhalte schon nach wenigen Monaten hunderte Schülerinnen und Schüler. Geplant ist ein stetiger Ausbau, damit jedes Semester weitere Pädagoginnen und Pädagogen diese Zusatzausbildung absolvieren können und immer mehr steirische Kinder erreicht werden. „Mit der nötigen Kompetenz wachsen unsere Kinder einfach gesünder auf“, unterstreicht Schmiedtbauer. Bildungslandesrat Stefan Hermann hebt die Bedeutung der Schulen im Zusammenhang mit umfassender Vermittlung von Lebensmittelkompetenz hervor: „In den steirischen Volksschulen wird unseren Jüngsten die Grundlage von umfassendem Wissen in vielen Bereichen vermittelt, künftig auch über die Erzeugung und die Herkunft von Lebensmitteln. Dieses Basiswissen ist für ihren gesamten Lebensweg wichtig, stellt es doch einen wesentlichen Faktor im Zusammenhang mit gesunder Ernährung und dem Bewusstsein über die Wichtigkeit regionaler Erzeugnisse dar.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2025 um 16:05 Uhr aktualisiert