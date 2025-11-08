Forschungspreise 2025: Steiermark ehrt Spitzenleistungen aus Graz

Wissenschafts- und Forschungslandesrat Willibald Ehrenhöfer überreichte die diesjährigen Forschungspreise an Maria Eichlseder (Institut für Informationssicherheit der Technischen Universität Graz), Katalin Barta (Institut für Chemie der Universität Graz) und Christian Neuhuber (Institut für Germanistik der Universität Graz) (v.l.).

Landesrat Willibald Ehrenhöfer betonte bei der Verleihung am Freitag, dem 7. November: „Die Steiermark ist das Forschungsland Nummer eins in Österreich. Unsere Forscher leisten täglich Arbeit, die über die Grenzen hinaus Anerkennung findet und die Forschung von heute ist der Nutzen von morgen.“

Nachhaltige Chemie als Zukunftsprojekt

Der Forschungspreis des Landes Steiermark 2025 ging an Katalin Barta vom Institut für Chemie der Universität Graz. Sie entwickelte unter anderem eine völlig neue Art von Kunststoff auf Basis nachwachsender Biomasse, der sich, anders als herkömmliche Duroplaste, leicht recyceln lässt. Ihr Ansatz macht es möglich, Epoxidharze in Methanol zu zersetzen und die einzelnen Bestandteile wiederzuverwerten. Damit öffnet die Grazer Forscherin den Weg zu geschlossenen Materialkreisläufen, ein Meilenstein für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.

Theatergeschichte neu entdeckt

Der Erzherzog-Johann-Forschungspreis wurde an Christian Neuhuber vom Institut für Germanistik der Universität Graz verliehen. In seiner Arbeit „Graz und das Berufstheater im 17. Jahrhundert“ zeichnet er erstmals ein umfassendes Bild der Grazer Bühnenlandschaft in der Barockzeit. Mit akribischer Recherche in europäischen Archiven gelang es Neuhuber, bislang verlorene Quellen zu rekonstruieren und das kulturelle Leben der damaligen Zeit sichtbar zu machen. Seine Forschung liefert nicht nur neue Erkenntnisse über die steirische Theatergeschichte, sondern auch über die Entwicklung des europäischen Berufstheaters.

Kryptographie für die digitale Zukunft

Der Förderungspreis des Landes Steiermark 2025 ging an Maria Eichlseder vom Institut für Informationssicherheit der TU Graz. Die junge Wissenschaftlerin forscht an modernen Verschlüsselungsmethoden, die Kommunikation und Daten künftig noch sicherer machen sollen. Eichlseder war maßgeblich an der Entwicklung des Algorithmus Ascon beteiligt, der kürzlich vom US-amerikanischen NIST als internationaler Standard für „Lightweight Cryptography“ festgelegt wurde – ein Durchbruch für den Schutz sensibler Daten im „Internet of Things“.