Graz/Steiermark
08/11/2025
Wetter in der Steiermark: Sonne, Wolken und etwas Regen zum Wochenende

Der Sonntag zeigt sich in der Steiermark von seiner wechselhaften Seite. Im Südosten beginnt der Tag erneut mit Nebel und Hochnebel, während es in anderen Regionen bereits in der Früh aufgelockert bis stärker bewölkt ist.

von Leema Mohsenzada-Slaje
Im Laufe des Vormittags lockert es heute, dem 9. November, in weiten Teilen des Landes auf, und mehrere Sonnenstunden sind möglich, vor allem im Oberen Murtal und in der Oststeiermark. Gegen Nachmittag ziehen laut Geosphere.at jedoch von Norden her dichtere Wolken auf. Ab dem späten Nachmittag kann es vom Ausseerland bis in den Mariazeller Raum leicht zu regnen beginnen. Im Süden und Osten bleibt es hingegen meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 12 Grad, je nach Sonneneinfluss. In Nebelgebieten bleibt es etwas kühler. Der Wind weht meist schwach aus Nordwest bis Nordost.

