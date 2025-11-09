Ganz Steiermark liest: 70 Aktionen beim Vorlesetag

Beim 8. Steirischen Vorlesetag standen am Samstag, dem 8. November, in allen Bezirken Geschichten, Bücher und Leseförderung im Mittelpunkt. Rund 70 Veranstaltungen machten die Steiermark für einen Tag zum Leseland.

Vom Grazer Schlossberg bis in entlegene Regionen: Der Steirische Vorlesetag brachte am 8. November 2025 die Freude am Lesen in alle Ecken des Landes. Rund 70 Veranstaltungen machten deutlich, wie lebendig die Lesekultur in der Steiermark ist. Zusätzlich wurden online auf leseland-steiermark.at neun Vorlese-Videos bereitgestellt, damit auch von zuhause aus mitgehört werden konnte.

Prominenter Auftakt am Schlossberg

Den offiziellen Startschuss gab Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) am Grazer Schlossberg. Im 4D-Erlebniskino las Musiker Ewald Pfleger, bekannt von „Opus“, als prominenter Vorleser. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Bildungsabteilung und des Dieselkinos betonte Khom den besonderen Wert der Aktion. „Mit dem steirischen Vorlesetag rücken wir das Vorlesen einen ganzen Tag lang ins Rampenlicht“, sagte sie.

©Land Steiermark/ms moving stills OG Steirischer Vorlesetag am Grazer Schlossberg: Ulrike Einwallner (Abteilung 6), LH-Stv. Manuela Khom, „Vorleser“ Ewald Pfleger, Vorlesetag-Unterstützer Wolfgang Brandner (Dieselkino) und Abteilungsleiterin Alexandra Nagl (v.l.) ©Land Steiermark/ms moving stills OG Steirischer Vorlesetag in der AK-Bibliothek in Graz: Bücherheldin Stella Superella, LH-Stv. Manuela Khom, Katrin Hochstrasser (AK) und Abteilungsleiterin Alexandra Nagl (v.l.)

Kinderbuch-Heldin trifft Politik

In der Arbeiterkammer-Bibliothek Graz griff Khom selbst zum Buch. Vor den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern las sie die Geschichte „Das Verschwinden des Medaillons“ – verfasst von der Volksschülerin Marie Longhino-Strunz, einer Gewinnerin des Geschichtenwettbewerbs im Frühjahr 2025. Mit dabei war auch Bücherheldin Stella Superella, die das Publikum zusätzlich begeisterte.

©Land Steiermark/ms moving stills OG Bücherheldin Stella Superella und LH-Stv. Manuela Khom freuen sich über einen gelungenen Steirischen Vorlesetag.

Lesen als Schlüssel zur Welt

Khom nutzte die Gelegenheit, um die Bedeutung des Lesens zu betonen: „Das Thema Lesen und die Förderung von Lesekompetenz sind in unserer Gesellschaft von grundlegender Bedeutung. Lesen – und das Verstehen des Gelesenen – ist für uns Menschen der Schlüssel zur Welt, in der wir leben.“ Der Vorlesetag sei daher „nicht nur eine schöne Tradition, sondern eine wesentliche Investition in die Zukunft unserer Kinder und unserer Gesellschaft“.

Dank an alle Beteiligten

Getragen wird der Vorlesetag von der Initiative „Leseland Steiermark“ und der Abteilung 6 – Bildung und Gesellschaft, unterstützt von zahlreichen Partnerinnen und Partnern. Khom bedankte sich ausdrücklich bei allen, die den Tag möglich machten: „Mein großer Dank gilt allen Partnerinnen und Partnern, die sich im Rahmen des Vorlesetages engagieren.“