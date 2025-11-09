So launisch zeigt sich das Wetter nächste Woche in der Steiermark

Zwischen Nebelgrau und Sonnenschein: Während der Norden der Steiermark am Sonntag im Regen steckt, darf sich der Süden über einen goldenen Herbsttag freuen. Doch ab Wochenmitte kündigt sich stabiles Schönwetter an.

„Zu Tagesbeginn gibt es vielerorts Nebelfelder, und entlang der Alpennordseite stauen sich dichte, tief liegende Wolken, aus denen es zeitweise auch leicht regnet“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Wer heute früh in Graz, Leoben oder Bruck aufs Thermometer schaut, wird wenig Freude haben: Mehr als 7 Grad sind bei Dauerbewölkung kaum drin. Der Süden hingegen profitiertm dort löst sich der Nebel bald auf, und bei bis zu 12 Grad zeigt sich die Sonne von ihrer besten Seite.

Montag mit Sonne und Rückkehr des Hochnebels

Zum Wochenstart bleibt es zunächst trüb. In den Niederungen hält sich Nebel, an der Alpennordseite fallen noch letzte Regentropfen. Doch im Laufe des Vormittags setzt sich verbreitet sonniges Wetter durch. Laut GeoSphere Austria „breitet sich am Nachmittag über dem Süden und Osten wahrscheinlich wieder Hochnebel aus“. Die Temperaturen bleiben mit 7 bis 12 Grad mild.

Dienstag bringt Frost am Morgen

Der Dienstag zeigt sich ähnlich: Frühnebel, später Sonne. In der Obersteiermark muss man aber mit leichtem Frost rechnen – minusgrade am Morgen sind möglich. Tagsüber wird es angenehm, bei 7 bis 12 Grad lässt sich der Herbst genießen. Am längsten trüb bleibt es im Südosten.

Mittwoch wird der schönste Tag der Woche

Ab der Wochenmitte bessert sich die Lage deutlich. „Schon zu Tagesbeginn gibt es deutlich weniger Nebel und Hochnebel als an den Vortagen“, so die Experten. Die Sonne scheint im ganzen Land, die Luft ist trocken, und die Temperaturen steigen auf 9 bis 13 Grad. Wer also den Garten winterfest machen oder einen Spaziergang am Schöckl einplanen will, dafür ist Mittwoch ideal.

Hochdruck bringt milden Donnerstag

Am Donnerstag sorgt Hochdruckeinfluss erneut für Nebel am Morgen. Vor allem im Oststeirischen Hügelland kann er beständig bleiben. Sonst lockert es am Nachmittag auf. Der Wind dreht auf Süd, in der Höhe wird’s wieder wärmer: „In erhöhten Sonnenlagen sind auch bis zu 15 Grad möglich“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria.