In 90 Sekunden zum Erfolg: Steirer holt Sieg beim Elevator Pitch

Im Aufzug zum Sieg: Beim Finale des Elevator Pitch der Jungen Wirtschaft Steiermark überzeugte Patrick Hart mit seiner Idee „Lanbiotic“. Sein probiotisches Hautpflegeprodukt gegen Neurodermitis sicherte ihm den ersten Platz.

Ein Aufzug, 90 Sekunden und eine große Bühne: Beim Elevator Pitch der Jungen Wirtschaft Steiermark zeigten 16 junge Unternehmerinnen und Unternehmer, was in ihnen steckt. Während die Lifte in der Energie Steiermark Zentrale auf und ab fuhren, wurden die Präsentationen live auf die Bühne übertragen. 150 Gäste fieberten mit, als die Finalisten um die besten Geschäftsideen des Landes kämpften.

Patrick Hart überzeugt mit „Lanbiotic“

Am Ende machte Patrick Hart das Rennen. Sein Produkt „Lanbiotic“, eine probiotische Hautpflege gegen Neurodermitis, begeisterte Jury und Publikum gleichermaßen. Mit dieser Idee sicherte er sich den Sieg beim 13. Elevator Pitch. Platz zwei ging an David Haider mit der „Fermentfreude OG“, die Nebenprodukte der Käferbohne zu neuen Lebensmitteln verarbeitet. Über den dritten Platz freute sich Markus Hochegger-Krawanja mit der „PureSurf FlexCo“, die biobasierte Tenside entwickelt.

Schüler zeigen Erfindergeist

Auch der Nachwuchs war stark vertreten: In der Schülerwertung holte sich Alina Karaibrahimovic von der HAK Grazbachgasse den Sieg. Ihre „WhatsIn App“ soll helfen, Lebensmittelverschwendung in privaten Haushalten zu reduzieren – eine Idee, die sowohl praktisch als auch nachhaltig ist.

©Christof Hütter Fotografie Siegreiche Liftfahrt für David Haider, Patrick Hart, Markus Hochegger-Krawanja und Alina Karaibrahimovic (v.l.) ©Christof Hütter Fotografie Die Sieger David Haider, Patrick Hart, Alina Karaibrahimovic und Markus Hochegger-Krawanja (v.l.)

Jury zeigt sich begeistert

„Der Elevator Pitch zeigt jedes Jahr, wie viel Mut, Kreativität und Unternehmergeist in unseren jungen Unternehmerinnen und Unternehmern steckt“, sagte Christian Wipfler, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft Steiermark. „Diese Ideen sind der Motor unserer Zukunft – und wir sind stolz darauf, sie auf ihrem Weg zu unterstützen.“ Auch Gabriele Lechner, Vizepräsidentin der WKO Steiermark, lobte den Wettbewerb: „Zündende Ideen werden beim Elevator Pitch auf den Punkt gebracht. Diese Initiative macht Unternehmertum sichtbar und motiviert andere, ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.“

Publikum darf noch mitbestimmen

Insgesamt vergab die Jury 8.500 Euro Preisgeld. Doch ganz entschieden ist noch nicht alles: Der Publikumspreis läuft noch: Bis Ende November kann auf dem Linked-In-Kanal der Jungen Wirtschaft abgestimmt werden. Wer dort das Rennen macht, wird erst dann feststehen.