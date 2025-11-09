„Brave Hearts“ bleiben ungeschlagen: KSV Söding ringt sich an die Spitze

Volle Halle, starke Gegner, noch stärkere Södinger: Die Brave Hearts besiegen die KG Vigaun/Abtenau mit 29:21 und bleiben in der 2. Bundesliga Ost weiter ohne Niederlage.

In der Mooskirchner Veranstaltungshalle war am Freitagabend, dem 7. November 2025, kaum ein Platz frei. Die „KSV Söding – Brave Hearts“ boten ihren Fans Ringen auf höchstem Niveau und bezwangen die favorisierte KG Vigaun/Abtenau mit 29:21. Mit diesem Sieg bleiben die Södinger in der Gruppe Ost der 2. Bundesliga weiterhin ungeschlagen – ein weiterer Schritt Richtung Meistertitel.

Kampfgeist auf jeder Matte

Youngster Emanuel Ehgartner (55 kg) zeigte trotz zweier Niederlagen vollen Einsatz. Für den Neuling im Bundesligateam waren es wertvolle Erfahrungen. In den schweren Gewichtsklassen schlug Wolfgang Frühwirth zurück: Nachdem er in der griechisch-römischen Runde noch das Nachsehen hatte, drehte er im Freistil den Spieß um und gewann auf Schulter.

©KSV Söding Vorfreude in Söding: Am 15. November eröffnen die Brave Hearts ihre neue Heimstätte in Söding – Sankt Johann. ©KSV Söding Teamgeist pur: Trainer Dieter Vodovnik und Obfrau Lydia Langmann gratulieren ihrer Mannschaft zum nächsten Sieg.

Punktegaranten in Topform

Legionär Barnabás Majer (60 kg) war einmal mehr eine Klasse für sich und holte in beiden Stilarten die vollen Punkte. Rückkehrer Armin Rothschedl (88 kg) ließ im griechisch-römischen Stil nichts anbrennen und kämpfte sich im Freistil über die volle Distanz zu einem wichtigen Punktsieg. Auch David Kropf (65 kg) glänzte mit Technik und Köpfchen und punktete doppelt für sein Team.

Niederlagen, die zusammenschweißen

Nicht jeder Kampf ging zugunsten der Brave Hearts aus. In der 79-Kilo-Klasse mussten sich Georg Tatzer (Griechisch-Römisch) und Mansur Bagaschev (Freistil) einem starken Gegner geschlagen geben. Souleymane Toure verlor im griechisch-römischen Stil, während Elhamuddin Amiry im Freistil mit einem cleveren Punktesieg den Rückstand wieder verkürzte. Am Ende reichte es zum verdienten 29:21-Erfolg.

Stolz und Vorfreude

Trainer Dieter Vodovnik und Obfrau und Trainerin Lydia Langmann zeigten sich nach dem Duell sichtlich zufrieden: „Wir sagen Danke an unser gesamtes Team, an Lieboch und Mooskirchen für die letzten Heimduelle und freuen uns schon jetzt riesig auf die neuen Gegebenheiten in Söding – Sankt Johann.“ Auch die Ehrengäste, darunter Bürgermeister Peter Fließer, Vizebürgermeister Karin Herz und Werner Kaspar sowie Ehrenobmann Stephan Ulrych, zollten dem Team Respekt. Sie lobten den Einsatz und den Zusammenhalt der Mannschaft, die mit viel Herzblut durch die Nachbargemeinden tourt.

Nächster Halt: Heimvorteil

Am 15. November steht für die Brave Hearts das nächste Highlight bevor: die Eröffnung der neuen Multifunktionshalle in Söding – Sankt Johann. Der Verein ruft alle Fans auf: „Kommt am 15. November 2025 und unterstützt unsere Mannschaft auf dem Weg ins Finale um den Meistertitel!“