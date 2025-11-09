Mister Austria: Steirer im Publikum entdeckt – und gleich ins Finale geschickt

Kurt aus der Steiermark saß im Publikum und wurde beim großen Casting in Wien plötzlich selbst zum Kandidaten - er erhielt sofort die Wild-Card fürs Finale.

Während die bereits nominierten Kandidaten sich bereits beim Catwalk-Training bewiesen, gab es bei Miss und Mister Austria erstmals auch die Möglichkeit, sich direkt vor Ort spontan zum Casting anzumelden. Einige nutzen diese Chance. Doch für einen Steirer kam es sogar ganz anders: Modeexperte Wolfgang Reichl richtete sein besonderes Auge auf die Zuschauer. Dort, mitten im Publikum, entdeckte er einen jungen Mann aus der Steiermark, der ihm sofort ins Auge fiel: Kurt. Der Steirer erhielt daraufhin spontan eine Wild Card und sicherte sich damit, ohne jegliche Vorbereitung, einen Platz unter den Finalisten.

Reichl sieht in Kurt großes Potential

„Viele Models wurden zufällig entdeckt – wie Kate Moss, Claudia Schiffer, Cindy Crawford oder Gisele Bündchen. Oft geht es einfach darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“, so Wolfgang Reichl „Ich hoffe, dass sich Kurt im Bootcamp unter den anderen großartigen männlichen Kandidaten beweisen kann. In ihm sehe ich großes Potenzial, nicht nur Österreich zu repräsentieren, sondern auch international als Model zu arbeiten.“