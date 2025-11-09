Beim Kochen eingeschlafen: Speiseöl löst Küchenbrand aus

Sonntagmittag, 9. November 2025, kam es in einem Einfamilienhaus in Leoben zu einem Küchenbrand. Drei Personen wurden vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 11.30 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen über die Landesleitzentrale (LLZ) zu dem Brandereignis alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Küche des Hauses bereits in Flammen. Rund 35 Kräfte der Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss waren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, ebenso zwei Fahrzeuge des Roten Kreuzes sowie ein Notarztwagen.

Sie bemerkte den Brandgeruch

Nach ersten Ermittlungen hatte die 41-jährige Hausbesitzerin Speiseöl auf den Herd gestellt und war anschließend im Wohnzimmer eingeschlafen. „Sie wurde durch den Brandgeruch wach, bemerkte eine Stichflamme in der Küche und verließ umgehend das Haus“, heißt es seitens der Polizei. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich ihr 36-jähriger Freund sowie ihre 17-jährige Tochter im Keller. Beide konnten das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen.

Schaden in unbekannter Höhe

Eine 46-jährige Frau bemerkte die Rauchentwicklung von einem nahegelegenen Reitstall aus und eilte zur Hilfe. Sie betrat kurzzeitig das Haus, um sicherzustellen, dass sich niemand mehr im Gebäude befand, und verließ es anschließend wieder. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und meldete gegen 11.50 Uhr „Brand aus“. Der 36-Jährige, die 17-Jährige und die 46-Jährige wurden vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht. Am Wohnhaus entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.