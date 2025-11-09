Wetter in der Steiermark: Sonne kämpft am Montag gegen den Nebel

Der Montag, 10. November 2025 startet im Tal der Steiermark nebelig-trüb in den Tag. An der Alpennordseite bleiben dichte Wolken bestehen und es können noch letzte Regentropfen fallen. „Im Lauf des Vormittags setzt sich verbreitet sonniges Wetter durch, über den Süden und Osten breitet sich am Nachmittag aber wahrscheinlich wieder Hochnebel über den Himmel aus“, so die GeoSphere Austria in ihrer Prognose. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 7 und 12 Grad.

Am Berg:

Über den Nordalpen halten sich zu Tagesbeginn noch Restwolken, überall sonst ist der Himmel hingegen bereits nur leicht bewölkt oder sogar wolkenlos. „Mit viel Sonnenschein geht es schließlich im gesamten Bergland durch den Großteil des Tages“, heißt es von den Wetterexperten. Über dem Hügelland bildet sich Hochnebel. Die Gipfel des Randgebirges bleiben aber bis zum Abend hin nebelfrei. „Der Höhenwind weht nur schwach aus wechselnden Richtungen“, so die Prognose. Die Temperaturen liegen auf 2000 Metern Höhe zu Mittag bei um die 1 Grad.