Feuerwehr-Nachwuchs: 66 neue Truppführer für die Steiermark

Am Samstag, 8. November 2025 fand an der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring die Grundausbildung 2 des Bereiches Mürzzuschlag statt. Mit großem Engagement und hoher Motivation absolvierten 66 Feuerwehrkameraden aus den Bereichen Mürzzuschlag, Hartberg, Bad Radkersburg und Graz Umgebung ihre Grundausbildung 2, die sogenannte Truppführerausbildung. Unterstützt wurden sie dabei von 16 engagierten Ausbildern aus dem Bereich Mürzzuschlag. Bereits im Vorfeld hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die theoretische Prüfung erfolgreich abgelegt, sodass sich der Lehrgangstag ganz der praktischen Ausbildung widmen konnte.

Sechs anspruchsvolle Stationen

Nach der administrativen Eröffnung und der offiziellen Begrüßung durch die Lehrgangsleitung folgte die Gruppeneinteilung und der Start des Stationsbetriebes. An sechs anspruchsvoll gestalteten Stationen vertieften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen in den zentralen Themenbereichen des Feuerwehrwesens. Im Rahmen des Stationsbetriebes trainierten sie den sicheren Umgang mit Strahlrohren, löschen mit Schaum, Rettungsgeräten, Leitern, EBB und Wandhydranten sowie die Brandbekämpfung eines Holzstapelbrandes. Im Vordergrund standen dabei Teamarbeit, taktisches Vorgehen, Sicherheit und die Umsetzung der zuvor erlernten Theorie in die Praxis. Die Ausbildung zeigte eindrucksvoll, wie motiviert und lernbereit die angehenden Truppführer an ihre Aufgaben herangingen.