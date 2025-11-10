Brand in St.Oswald: Schwester versuchte Feuer mit Handlöscher zu löschen

Am Sonntagabend geriet ein Einfamilienhaus in St. Oswald bei Plankenwarth in Brand. Insgesamt 47 Kräfte standen mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen.

Kurz vor 18 Uhr wurden am Sonntag, dem 9. November, mehrere Polizeistreifen sowie Feuerwehren zu einem Brandeinsatz nach Sankt Oswald bei Plankenwarth alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Gebäudes bereits in Flammen. Die Feuerwehren Steinberg-Rohrbach sowie St. Oswald–St. Bartholomä waren mit insgesamt 47 Kräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Haus.

Schwester versuchte mit einem Handfeuerlöscher Brand zu löschen

Die Schwester des Hausbesitzers, zugleich Nachbarin, hatte die Rauchentwicklung bemerkt und gemeinsam mit ihrem Ehemann versucht, das Feuer mit einem Handfeuerlöscher über ein bereits geborstenes Fenster einzudämmen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und meldete gegen 19.10 Uhr „Brand aus“. Ein Bezirksbrandermittler wurde zur Klärung der Brandursache hinzugezogen. Diese ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.