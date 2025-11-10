Debatte um WKO-Gehälter: Jetzt steht auch die Steiermark im Fokus

Nach der Kritik an WKO-Chef Harald Mahrer und seinem hohen Einkommen sorgt nun auch die steirische Wirtschaftskammer für Aufsehen. In Graz wurden die Funktionsgehälter im Sommer deutlich angehoben, um bis zu 55 Prozent.

Während Österreich über das 342.000-Euro-Gehalt von WKO-Präsident Harald Mahrer diskutiert, 5 Minuten hat berichtet, rückt nun die Steiermark ins Zentrum der Debatte. Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung wurden die Gagen für Kammerpräsident Josef Herk und sein Team vor kurzem kräftig erhöht, um bis zu 55 Prozent. Herk bezieht demnach seit dem Sommer 10.827 Euro brutto monatlich, zuvor waren es 6.976 Euro. Auch seine Stellvertreter und Spartenobleute profitierten von deutlichen Aufstockungen: Die Vizes erhalten nun 4.926 Euro, die Spartenobleute 3.448 Euro im Monat.

Erste Anpassung seit 30 Jahren

Begründet wird der kräftige Sprung mit einer bundesweiten Reform, der ersten seit drei Jahrzehnten. Doch die Erklärung überzeugt nicht alle. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten, in denen viele Unternehmen sparen müssen, stößt das Plus auf Kritik, auch innerhalb der Kammerbasis. Wie die Kleine Zeitung weiter berichtet, liegt der Chef der Arbeiterkammer Steiermark sogar über Herk: 13.198 Euro brutto monatlich, die Vizes 3.299 Euro. Die steirische Landwirtschaftskammer nannte 10.359 Euro für Präsident Andreas Steinegger und 5.354 Euro für Vizepräsidentin Maria Pein.

Ruf nach Transparenz wächst

Nach dem Bekanntwerden über Mahrers Einkommen und die Kammergehälter wächst der Druck auf die Wirtschaftskammern. Politiker und Unternehmer fordern mehr Offenheit bei öffentlichen Bezügen und eine Neubewertung der Entlohnungssysteme. Ob die angekündigte Transparenz-Offensive der Kammer-Spitzen reicht, um das Vertrauen wiederherzustellen, bleibt abzuwarten.