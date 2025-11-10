Mur bei Stübing in Gefahr: Grüne warnen vor neuem Kraftwerksprojekt

Die Grünen sprechen sich klar gegen ein weiteres Wasserkraftwerk an der Mur bei Stübing aus. Statt eines Eingriffs in den Lebensraum seltener Tierarten fordern sie den Ausbau von Windenergie.

Der Verbund plant, das Murkraftwerk Stübing in der Steiermark noch heuer zur Umweltverträglichkeitsprüfung einzureichen. Doch der Widerstand wächst. Graz Bürgermeisterin Elke Kahr warnt vor ernsten Folgen für die Wasserversorgung der Stadt, 5 Minuten hat berichtet. „Ein Drittel des Trinkwassers unserer Stadt kommt aus den Brunnen Friesach in unmittelbarer Nachbarschaft des geplanten Kraftwerks“, so Kahr. Laut den von der Stadt Graz beauftragten Experten sei das Projekt derzeit nicht bewilligungsfähig. So ließen Unsicherheiten im Grundwassermodell und unzureichende Daten zur Wasserqualität einfach zu viele Fragen offen. Auch ein unabhängiges Gutachten fordert Nachbesserungen. Kahr schließt sich zudem der Empfehlung an, den Abschnitt der Mur bei Stübing als Natura-2000-Gebiet auszuweisen, um bedrohte Arten wie den Huchen zu schützen.

Grüne pochen auf Schutzgebiet statt Staumauer

Unterstützung kommt jetzt von den steirischen Grünen, die das geplante Kraftwerk Stübing entschieden ablehnen. Klubobfrau Sandra Krautwaschl betont: „Der Abschnitt der Mur bei Stübing ist ökologisch besonders wertvoll und bietet dem vom Aussterben bedrohten Huchen einen letzten Rückzugsort. Es braucht hier also jedenfalls ein Naturschutzgebiet.“ Das Potenzial für Wasserkraft sei in der Steiermark ausgeschöpft, argumentieren die Grünen weiter. Statt neue Stauwerke zu errichten, solle die Politik auf Photovoltaik und Windkraft setzen, etwa auf bereits versiegelten Flächen. „Schon vier moderne Windräder liefern gleich viel Energie wie das geplante Kraftwerk in Stübing“, so Krautwaschl weiter.

Appell an die Landesregierung

Die Grünen fordern von Umweltlandesrat Amesbauer, rasch zu handeln und den Schutz der freifließenden Mur sicherzustellen. Krautwaschl: „Es braucht klare Grenzen. Einer der letzten naturnahen Auwälder zwischen Graz und Bruck darf nicht zerstört werden. Stattdessen sollten wir endlich Photovoltaik-Pflichten für Dächer und mehr Flächen für Windkraft schaffen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 08:31 Uhr aktualisiert