Gesundheitsdebatte: SPÖ kritisiert Forderung nach Ambulanzgebühren

Nach der Forderung des ärztlichen Direktors des LKH Hochsteiermark, Erich Schaflinger, nach Ambulanzgebühren reagiert die SPÖ Steiermark mit deutlicher Kritik. Klubobmann Hannes Schwarz: „Belasten Sie nicht Steirer noch mehr!"

Der ärztliche Direktor des LKH Hochsteiermark Erich Schaflinger hat gegenüber dem ORF betont, dass die Notfallversorgung grundsätzlich gut funktioniere, absolute Sicherheit könne es aber nie geben. Für Klubobmann Hannes Schwarz (SPÖ) ist diese Darstellung „eine Verharmlosung“: Das steirische Gesundheitssystem stehe unter Druck, vor allem in der Akutversorgung. Die Schließung der Akutambulanz in Bruck an der Mur, die Schaflinger mitgetragen habe, habe die Lage für Patienten und Rettungsdienste deutlich verschärft.

Statt über neue Gebühren zu sprechen, müsse die Versorgung rund um die Uhr an allen Standorten sichergestellt werden, fordert Schwarz.

„Kritik wird ausgeblendet“

„Herr Schaflinger spielt eine heile Welt vor, die keinem Realitäts-Check standhält“, so Schwarz. Statt über neue Gebühren zu sprechen, müsse die Versorgung rund um die Uhr an allen Standorten sichergestellt werden. „Ebenso gibt es von ihm kein kritisches Wort zu den Plänen der Landesregierung, mit denen die Versorgung nochmals schlechter wird. Wenn der potenzielle nächste KAGes-Chef jetzt auch noch öffentlich Ambulanzgebühren fordert und damit die Patientinnen und Patienten noch weiter belasten will, dann schlägt das dem Fass den Boden aus. Herr Schaflinger soll lieber seine eigene Arbeit und die Führungsstrukturen der KAGes, denen er vielleicht bald vorsteht, kritisch hinterfragen, statt seine Belastungsfantasien für die Steirer zu verkünden“, so Schwarz.

Verantwortung bei der KAGes

Als Vorsitzender des Landessanitätsrats und möglicher künftiger KAGes-Chef trage Schaflinger besondere Verantwortung, betont Schwarz: „Er sollte seine Energie lieber darauf verwenden, die Führungsstrukturen zu hinterfragen, statt die Menschen mit neuen Belastungen zu konfrontieren.“