Rottweiler beißt 10 Monate altes Baby krankenhausreif

Im Bezirk Deutschlandsberg wurde Sonntagmittag, am 9. November 2025, ein Baby von einem Hund gebissen. Das zehn Monte alte Kind musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Gegen 11 Uhr waren ein 23-Jähriger, seine Freundin sowie deren zehn Monate alter Sohn in Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) spazieren. Mit dabei waren auch die zwei Geschwister des 23-Jährigen sowie sein Vater. Der 23-Jährige trug seinen Sohn in einer Trage vor dem Körper. In einem Waldstück trafen sie auf einen 67-jährigen Mann aus Graz, der mit einem Rottweiler an der Leine unterwegs war.

Grazer wird nun angezeigt

Als sie auf gleicher Höhe waren, biss der Hund, der keinen Maulkorb trug, aus unbekannter Ursache dem Baby in das Bein. Nach der Erstversorgung wurde das Kind vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz in die Kinderklinik geflogen. Der 67-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.