Steirische Ärztekammer drängt nach ORF-Sendung auf Reformen

Nach der jüngsten ORF-Sendung über die angespannte Situation in Österreichs Spitälern (DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl Notfall Spital: Sind wir noch gut versorgt?) fordert die Ärztekammer Steiermark einmal mehr tiefgreifende Reformen. Präsident Michael Sacherer sieht in der Sendung einen klaren Beleg für die Probleme im System. „Insgesamt macht die Sendung deutlich, dass sowohl organisatorische Verbesserungen als auch eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über den Wert der wohnortnahen medizinischen Versorgung notwendig sind – unter besonderer Bedachtnahme auf den niedergelassenen Bereich“, betont Sacherer. Er sieht ein Umdenken bei vielen Beteiligten: „Es gab quasi vor laufender Kamera ein Bekenntnis aller Seiten zu einer besseren Verschränkung und damit Aufwertung des extramuralen Bereichs. Jetzt muss die ÖGK auch mitziehen, die anderen Partner machen das längst.“

Fehlende Kassenstellen als Dauerproblem

Seit Jahren bleiben in der Steiermark zahlreiche Kassenstellen unbesetzt. Ein Problem, das die Versorgung vor Ort zunehmend gefährdet. Die Ärztekammer fordert daher konkrete Schritte, um ärztliche Stellen attraktiver zu machen, wie beispielsweisedurch bessere Rahmenbedingungen und mehr Wertschätzung für die Arbeit außerhalb der Spitäler. Besonders die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) müsse hier endlich handeln. Eine offene Debatte über die Aufwertung des extramuralen Bereichs sei längst überfällig. Ein zentraler Punkt dabei ist die Frage der Finanzierung.

23 Millionen Euro liegen bereit

Im Mittelpunkt steht dabei auch ein Fonds, der zur Stärkung der wohnortnahen Versorgung beitragen soll. Laut Ärztekammer ist das Geld längst vorhanden: „Der nun ins Spiel gebrachte ‚Topf‘ müsste also längst mit 23 Millionen Euro allein im Jahr 2025 gefüllt sein – Geld, das aus 64 nicht besetzten Kassen-Ordinationen stammt. Dieses Geld ist für unsere Patientinnen und Patienten bestimmt und muss diesen jetzt endlich zugute kommen.“ Damit sei klar: Es mangelt weniger an Mitteln als an politischem Willen und Umsetzung.

Kritik auch von Ex-Ministerin

Rückenwind bekommt die Ärztekammer von unerwarteter Seite. Auch die frühere Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky kritisierte in der Sendung die aktuelle Praxis der ÖGK. Sie sprach von „blinden Flecken“ in der extramuralen Versorgung, durch die sich die Kasse letztlich Geld spare.