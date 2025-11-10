Flucht vor der Polizei – 57-Jähriger überschlägt sich mehrfach

Ein 57-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg ignorierte am Sonntagabend mehrere Anhalteversuche der Polizei auf der B76. Die Flucht endete in einem Waldstück mit schweren Verletzungen.

Die Flucht endete im Wald: Der 57-jährige Lenker verlor bei Wies die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich mehrfach. Die Polizei rettete den bewusstlosen Mann aus dem Wrack.

Am Sonntagabend, dem 9. November 2025, gegen 18.30 Uhr wurde eine Polizeistreife auf die B76 Richtung Bad Schwanberg gerufen. Grund war der Hinweis auf einen vermutlich alkoholisierten Autofahrer. Die Beamten sichteten den Wagen in Fahrtrichtung Wies und versuchten mehrmals, den Lenker mit Blaulicht und Folgetonhorn zum Anhalten zu bewegen. Doch der Mann ignorierte alle Signale und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter.

Unfall in einer Linkskurve

Kurz vor dem Ortsgebiet Steyeregg verlor der 57-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und blieb schließlich in einem angrenzenden Waldstück liegen. Die Polizisten eilten sofort zum Unfallwagen. Der Mann war bewusstlos und im stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt. Die Beamten befreiten ihn und leisteten Erste Hilfe. Danach wurde der Schwerverletzte von den Rettungskräften versorgt und ins Krankenhaus nach Deutschlandsberg gebracht. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, war „aufgrund der Verletzungen ein Alkotest nicht möglich“.