„Sie müssen jetzt reanimieren“ – Selina rettete ihrem Papa das Leben

Mitten in der Nacht kämpften Kornelia und ihre Tochter Selina um das Leben von Andreas. Dank ihres schnellen Handelns und der Hilfe des Roten Kreuzes überlebte der 47-Jährige und nennt den Tag heute seinen zweiten Geburtstag.

Es war kurz vor drei Uhr früh, als Kornelia aus dem Schlaf schreckte. Ihr Mann Andreas atmete unregelmäßig, laut, fremd. „Zuerst dachte ich, er hätte einen Alptraum“, erinnert sie sich. Doch der Schock folgte sofort: Andreas reagierte nicht mehr. „Ich dachte nur: Oh mein Gott, der stirbt mir jetzt.“

„Ich mache das“ – 19-Jährige rettete ihren Papa mit Herzdruckmassage

In Panik rief sie ihre Tochter Selina, die im Nebenzimmer schlief. Sekunden später war klar, dass sie handeln mussten. Selina wählte 144, öffnete das Tor für die Einsatzkräfte und hörte die Stimme aus der Leitstelle: „Sie müssen jetzt eine Wiederbelebung durchführen.“ Ohne zu zögern antwortete sie: „Ich mache das.“ Die 19-Jährige begann mit der Herzdruckmassage. „In dem Moment habe ich ausgeblendet, dass mein eigener Vater vor mir liegt“, erzählt sie später. Ihr Freund Stefan und Mutter Kornelia unterstützten sie. Gemeinsam kämpften sie um Andreas’ Leben.

©J. Reicher | Rotes Kreuz Stmk. Selina (19) begann ohne zu zögern mit der Herzdruckmassage und rettete ihrem Vater das Leben.

25 Minuten Kampf um ein Leben

Nur acht Minuten nach dem Notruf traf der Rettungswagen ein, besetzt mit Maik und Lukas vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach. Zwei Minuten später folgten Notarzt Dr. Goda und Notfallsanitäter Marcel. Sie übernahmen die Wiederbelebung, 25 Minuten lang. Dann endlich schlug das Herz wieder. Andreas wurde stabilisiert und vorsichtig für den Transport vorbereitet. Der Weg über das enge Stiegenhaus war mühsam. Mit vereinten Kräften, unterstützt von der Polizei, schafften sie es. Am Hubschrauberlandeplatz in Voitsberg wartete Christophorus 17. Andreas wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit dem Notarzthubschrauber nach Graz gebracht, wo die Ärzte umgehend eine Herzkatheteruntersuchung vornahmen. Vom Roten Kreuz hieß es später: „Zwischen Schock, Angst und Hoffnung so rasch und beherzt zu reagieren, verdient höchsten Respekt.“

©5 Minuten Mitten in der Nacht kämpfte eine Familie aus Bärnbach um das Leben des Vaters. Nach dramatischen Minuten wurde der 47-Jährige ins LKH Graz geflogen.

Dankbarkeit nach dem Alptraum

Fünf Tage lag Andreas im künstlichen Tiefschlaf. Als er aufwachte, fragte er: „Was ist heute für ein Tag? Hat meinen Friseurtermin jemand abgesagt?“ Da lachte die Familie zum ersten Mal seit jener Nacht. Das war der Moment, in dem klar wurde: Sein Gehirn war unversehrt. Beim Wiedersehen mit den Sanitätern in Voitsberg einige Wochen später flossen Tränen. „Nur selten verläuft eine Wiederbelebung so positiv“, sagte Rettungssanitäter Lukas. „Meist erfahren wir gar nicht, wie es den Patienten später geht – umso schöner, diese Begegnung mitzuerleben.“ Andreas, von Beruf Fliesenleger, blickt heute anders auf sein Leben: „Für mich ist es ein zweiter Geburtstag. Ein Zeichen, dass ich kürzertreten muss und das Leben bewusster genießen sollte.“

„Man funktioniert einfach“

Erst beim Gespräch mit dem Roten Kreuz wurde Kornelia und Selina bewusst, was sie geleistet hatten. „Man funktioniert einfach – und erst später realisiert man, was da wirklich passiert ist.“ Das Rote Kreuz betont: Nur das schnelle Handeln der Angehörigen hat Andreas das Leben gerettet. Wer 144 wählt, bekommt sofort klare telefonische Anweisungen. Jede Sekunde zählt. Jede Handlung kann den Unterschied machen.