Chancenmesse bringt Geflüchtete und steirische Betriebe zusammen

Im Europasaal der Wirtschaftskammer Steiermark in Graz wurde am Montag, dem 10. November 2025, einmal mehr gezeigt, wie Integration in der Praxis gelingen kann. Bei der Chancenmesse kamen anerkannte Flüchtlinge und steirische Betriebe direkt miteinander ins Gespräch. Das Arbeitsmarktservice Steiermark (AMS) und die Wirtschaftskammer organisieren das Format bereits seit mehreren Jahren – mit stetig wachsender Resonanz. Der Hintergrund: In der Steiermark leben derzeit viele Menschen, die aus ihrer Heimat (Syrien, der Ukraine oder Afghanistan) fliehen mussten. 2.162 von ihnen sind aktuell als arbeitslos gemeldet, das entspricht einem Anteil von 5,5 Prozent an allen Jobsuchenden. Vor zehn Jahren lag dieser Wert noch bei 1,7 Prozent. Der Anstieg zeigt, wie sehr globale Krisen auch den regionalen Arbeitsmarkt prägen.

Betriebe öffnen ihre Türen

Bei der diesjährigen Chancenmesse präsentierten sich 17 Unternehmen – von Andritz Hydro über SPAR und die POST bis hin zu IKEA und dem Diakoniewerk. Gesucht werden Arbeitskräfte in unterschiedlichsten Bereichen, vom Handel über Soziales bis zur Industrie. „Jobs können nur durch persönliche Kontakte entstehen, daher unterstützen wir nach der äußerst positiven Resonanz vergangener Chancenmessen auch die heutige Neuauflage“, betonte WKO-Präsident Josef Herk. Für ihn steht fest: „Das erfolgreiche Konzept schafft eine Win-win-Situation für arbeitssuchende Flüchtlinge sowie für steirische Unternehmen, die nach wie vor in vielen Branchen Arbeitskräfte suchen.“ Entscheidend seien dabei gute Sprachkenntnisse, denn sie seien die Basis für jede gelungene Integration.

© Foto Fischer WKO Steiermark Präsident Josef Herk, Unternehmer Silviu Reghin – seine heute so erfolgreiche Karriere startete einst als Flüchtlingskind – und AMS-Landesgeschäftsführer Karl Heinz Snobe (v.l.)

Integration durch Arbeit

Auch AMS-Landesgeschäftsführer Karl Heinz Snobe sieht in der Messe ein starkes Signal: „Die Chancenmesse ist ein starkes Zeichen dafür, wie Integration durch Arbeit gelingen kann. Gerade in Zeiten multipler Krisen ist es entscheidend, Perspektiven zu schaffen.“ Viele Geflüchtete seien hoch motiviert, sich einzubringen und ein selbstständiges Leben zu führen. „Mit Formaten wie der heutigen Chancenmesse bringen wir Unternehmen und arbeitssuchende Menschen mit Fluchthintergrund direkt zusammen – niederschwellig, praxisnah und mit echtem Mehrwert für beide Seiten“, so Snobe. Neben Unternehmen standen auch Beratungsstellen wie der Österreichische Integrationsfonds, ZEBRA, ISOP und das Land Steiermark bereit, um Fragen zu Arbeit, Bildung, Kinderbetreuung und Sozialem zu beantworten.

Vom Flüchtlingskind zum CEO

Wie weit man es schaffen kann, wenn sich Chancen und Einsatz treffen, zeigte ein besonderer Gast: der Grazer Unternehmer Silviu Reghin. Er kam Ende der 1980er-Jahre als Flüchtlingskind aus Rumänien nach Österreich und kennt den steinigen Weg der Integration aus eigener Erfahrung. „Wie weit unten war ich? Sehr weit unten. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass ich der Kapitän meines eigenen Schiffes bin“, erzählte Reghin offen. Nach einer schwierigen Jugend, abgebrochener Lehre und einer Zeit der Obdachlosigkeit kämpfte er sich Schritt für Schritt zurück: Arbeit, Abendmatura, Studium, dann Führungspositionen in mehreren Betrieben. Heute ist er CEO des Grazer Technologieunternehmens Reactive Reality, das virtuelle Umkleidekabinen entwickelt und rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Ein starkes Zeichen

„Lebensgeschichten wie die von Reghin zeigen, welche Chancen dieses Land Flüchtlingen bietet – wenn man bereit ist, sie zu nutzen“, betonten Herk und Snobe abschließend. Die Chancenmesse sei ein wichtiger Beitrag, um geflüchteten Menschen den Start in eine erfolgreiche Karriere in Österreich zu ermöglichen und damit auch die Gesellschaft als Ganzes zu stärken.