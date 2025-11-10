Grüne legen Sechs-Punkte-Plan für einheitliches Gesundheitssystem vor

Nach tragischen Fällen fordern die Grünen eine Reform: Mit einer gemeinsamen Versorgungsregion Österreich soll das Gesundheitssystem zentral geplant, fair finanziert und für alle Menschen gleich zugänglich werden.

Nach den jüngsten Krisen im Gesundheitsbereich ziehen die Grünen eine klare Bilanz: Das System krankt nicht an fehlendem Geld, sondern an Strukturen, die Verantwortung zersplittern und Ressourcen verschwenden. „Unser Gesundheitssystem scheitert nicht an den Menschen, sondern an seinen Strukturen“, sagt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen im Nationalrat. Allein 2024 seien 57 Milliarden Euro für Gesundheit ausgegeben worden. „Das Geld ist also da. Die Frage ist, wie wir es einsetzen. Und so, wie das derzeit passiert – mit neun unterschiedlichen Systemen, neun Budgets und neun politischen Interessen – kann das auf Dauer nicht funktionieren.“ Mit dem Konzept einer „Gemeinsamen Versorgungsregion Österreich“ wollen die Grünen Zuständigkeiten entflechten, Verantwortung bündeln und Ressourcen gezielt einsetzen, dort, wo sie tatsächlich gebraucht werden.

©Grüne Steiermark Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner und Klubobfrau Sandra Krautwaschl fordern klare Zuständigkeiten und mehr Zusammenarbeit im Gesundheitswesen.

„Von den Bundesländern zu Tode gesteuert“

Auch die steirische Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl spart nicht mit Kritik: „Unser Gesundheitssystem wird nicht zu Tode gespart, sondern von den Bundesländern zu Tode gesteuert – durch neun unterschiedliche Kapitäne, die in verschiedene Richtungen steuern – und am Ende bleibt die Versorgung auf der Strecke.“ Beide erinnern daran, dass es seit 2013 möglich wäre, Spitalskapazitäten länderübergreifend zu planen. „Kein einziges Bundesland hat das bisher gemacht. Das zeigt, wo das eigentliche Problem liegt: nicht beim Geld, sondern bei der fehlenden Zusammenarbeit“, so Schallmeiner.

Weg vom Fleckerlteppich

Der grüne Reformplan sieht ein österreichweit einheitliches System mit klaren Zuständigkeiten und Qualitätsstandards vor. Das Gesundheitsministerium soll künftig die Planung und Finanzierung der Spitäler übernehmen, um Doppelstrukturen und regionale Konkurrenz zu beenden. Einheitliche Verträge für Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten sollen faire Bedingungen schaffen. „Gleiche Leistungen und gleiche Bedingungen – egal, ob in Graz, Lienz oder Freistadt“, heißt es im Konzept. Besonders in ländlichen Regionen sollen mobile Dienste, Community-Nursing-Modelle und präventive Angebote ausgebaut werden. Auch das Rettungswesen soll österreichweit modernisiert und vereinheitlicht werden.

Beispiel Steiermark: Verantwortung statt Hinauszögern

Gerade in der Steiermark zeigt sich laut Krautwaschl, wie dringend Reformen notwendig sind. „Wir haben die Probleme im Gesundheits- und Pflegebereich nie schöngeredet, sondern immer auf Reformen gedrängt, die nachvollziehbar sind und den Alltag der Menschen verbessern.“ Die Grünen wollen künftig keine Landtagsinitiativen mehr mittragen, die bloß auf Zeit spielen. „Wer Versorgungssicherheit verspricht, darf die Menschen nicht länger hinhalten“, betont Krautwaschl. „Unser aller Ziel muss es sein, Vertrauen wieder zurückzugewinnen – und das gelingt nur, wenn Entscheidungen nachvollziehbar getroffen und Versprechen auch eingehalten werden.“

Transparenz soll Vertrauen zurückbringen

Für die Grünen steht fest: Nur mit Offenheit und klarer Kommunikation kann Vertrauen entstehen. Laufende Information über Planung, Fortschritte und Umsetzung soll die Bevölkerung und das Gesundheitspersonal mitnehmen. „Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein“, fasst Krautwaschl zusammen. Der Reformplan solle daher nicht nur Strukturen verändern, sondern auch das Vertrauen in das Gesundheitssystem wiederherstellen. Für ein Österreich, in dem gute Versorgung nicht vom Wohnort abhängt.