Für Zivilcourage ausgezeichnet: Zwölf Steirerinnen und Steirer geehrt

Sie handeln, wenn andere zögern: Zwölf Menschen aus der Steiermark wurden mit dem „COURAGE-Award 2025“ geehrt. Acht mutige Geschichten zeigen, wie Zivilcourage Leben schützt, Vertrauen stärkt und die Gesellschaft zusammenhält.

Im Festsaal der Raiffeisen-Landesbank in Raaba-Grambach standen am Montagabend, dem 10. November 2025, Menschen im Mittelpunkt, die in kritischen Momenten Verantwortung übernommen haben. Zwölf Steirerinnen und Steirer wurden mit dem „COURAGE-Award 2025“ ausgezeichnet – sechs Frauen und sechs Männer. Verliehen wurde die Auszeichnung vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) gemeinsam mit der Landespolizeidirektion Steiermark. Landespolizeidirektor und KSÖ-Landesclubpräsident Gerald Ortner fand klare Worte: „Zivilcourage bedeutet, in entscheidenden Momenten nicht wegzusehen, sondern Verantwortung zu übernehmen – für andere und für unsere Gesellschaft. Heute sagen wir jenen Danke, die genau das getan haben.“

Acht Geschichten, ein gemeinsamer Nenner: Mut

Acht sicherheitsrelevante Ereignisse wurden vom KSÖ heuer als besonders auszeichnungswürdig bewertet. Jede dieser Geschichten erzählt von Menschen, die in Sekunden entschieden haben, das Richtige zu tun und dadurch Schlimmeres verhinderten. In Graz etwa griffen zwei Männer ein, als ein Dieb in einem Elektrogeschäft handgreiflich wurde. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. „Die Zivilcourage der anwesenden Passanten kann hier durchaus erwähnt werden“, sagte ein Grazer Polizist. In Hausmannstätten stellte ein Lehrer spätabends einen Einbrecher in der Mittelschule. Er verfolgte ihn bis zum Parkplatz und hielt ihn fest. Und in der Grazer Innenstadt bewies eine 83-jährige Frau beeindruckenden Mut: Sie verfolgte einen Fahrraddieb zu Fuß und brachte ihn so zur Aufgabe.

Zusammenhalt, der Leben schützt

Besonders dramatisch war ein Fall in Leoben: Ein Dieb wurde gewalttätig, schlug eine Verkäuferin nieder und bedrohte eine weitere. Drei Kundinnen und Kunden griffen sofort ein, halfen beim Festhalten des Mannes und verhinderten so Schlimmeres. Nicht weniger entschlossen handelte eine 35-jährige Frau in Deutschlandsberg. Sie meldete verdächtige Männer in der Nähe eines Hauses, kurz darauf konnte die Polizei vier mutmaßliche Einschleichdiebe festnehmen. Das ältere Ehepaar, das im Haus lebte, blieb dank ihrer Aufmerksamkeit unversehrt.

©LPD Stmk | Landespolizeidirektor Gerald Ortner überreichte gemeinsam mit dem KSÖ den „COURAGE-Award 2025“

Wenn Sekunden zählen

Auch auf der A9 im Gleinalmtunnel bewiesen mehrere Menschen, was Geistesgegenwart bedeutet. Als der Motorraum eines Autos in Brand geriet, reagierte der 20-jährige Lenker blitzschnell, fuhr in eine Pannenbucht, löschte und alarmierte die Einsatzkräfte. Ein Lkw-Fahrer, ein Feuerwehrmann und zwei ASFINAG-Techniker unterstützten ihn, gemeinsam verhinderten sie eine Katastrophe. In Gratwein-Straßengel bemerkte ein neunjähriges Mädchen Rauch in einem Nachbargebäude. Sie holte ihren Vater, und gemeinsam halfen sie, das Feuer einzudämmen, bis die Feuerwehr eintraf. Niemand wurde verletzt.

Mutige im Alltag

Auch in Graz-Gries zeigte sich, dass Zivilcourage kein Alter kennt. Als ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer vor der Polizei flüchtete und einen Passanten anfuhr, griffen mehrere Fußgänger beherzt ein und hielten den Jugendlichen fest, bis die Polizei kam. Der verletzte Mann erholte sich rasch und sprach später von „einem starken Zeichen der Gemeinschaft“.

Ein Zeichen für die ganze Gesellschaft

Der „COURAGE-Award“ steht seit Jahren für gelebten Zusammenhalt in der Steiermark. „Diese Menschen haben hingesehen, gehandelt und dadurch in entscheidenden Momenten Verantwortung übernommen“, betonte Gerald Ortner. „Ihr mutiges und selbstloses Handeln ist ein starkes Zeichen für gelebte Zivilcourage und verdient unseren tiefen Respekt und höchste Anerkennung.“