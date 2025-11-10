Nach Nebel setzt sich in der Steiermark die Sonne am Dienstag durch

Der Dienstag bringt in der Steiermark kaum Wetteränderung. „Nach Nebel und Hochnebel in der Früh und am Vormittag stellt sich im Tagesverlauf überall sonniges und trockenes Wetter ein“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Oberhalb von etwa 800 Metern scheint die Sonne bereits von Beginn an. Am längsten trüb bleibt es in der Oststeiermark, während sich sonst vielerorts freundliches Herbstwetter durchsetzt. In der Obersteiermark ist in der Früh mit leichtem Frost zu rechnen, tagsüber steigen die Temperaturen auf 7 bis 12 Grad.