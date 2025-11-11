„Unerschütterlicher Mut“, „wahre Größe“: Zwei Steirer retten Leben

Bei der Ehrung sprach Landeshauptmann Mario Kunasek in der Aula der Alten Universität von „großem Mut“, der die beiden zu Lebensrettern gemacht hätte. Zudem bedankte er sich „für ihr vorbildhaftes Verhalten“. Sascha Hammer und David Höfler hätten „durch besonderen Einsatz und unter gefährlichen Umständen andere Menschen aus Lebensgefahr gerettet“, heißt es in einer Aussendung des Landes weiter. Was aber war nun geschehen, dass die beiden die Lebensretter-Medaille des Landes bekommen?

Erste Bootsausfahrt wird zu dramatischer Rettungsaktion

Für Hammer hätte es im Sommer eigentlich nur eine entspannte erste Ausfahrt mit seinem neuen Boot am Röcksee in Mureck (Bezirk Südoststeiermark) sein sollen, doch dieser Tag wandelte sich schnell um, als er vom Ufer plötzlich Hilfeschreie hörte. Dort war ein junger Mann untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Hammer lenkte sein Boot sofort zur Stelle und sprang ohne zu zögern in den See. „Es war ein Sprung, der von unerschütterlichem Mut zeugte“, erklärt das Land. Und obwohl die Sicht quasi null war, konnte Hammer den jungen Mann vom Grund des Sees bergen. Sofort begann er mit der Reanimation, wodurch der Verunfallte schließlich wiederbelebt werden konnte.

Bub zieht Cousin vom Grunde des Schwimmbeckens

Auch Höfler zeigte „wahre Größe in einem kritischen Moment“, so das Land. Im Freibad Hartberg hat er das Leben eines geliebten Menschen gerettet. Nico, sein Cousin, war beim Sprung ins Schwimmbad nämlich hart mit dem Kopf gegen den Beckenrand gestoßen, Sekundenbruchteile später lag er auch schon regungslos am Grund des Beckens. Ohne einen Augenblick zu zögern, tauchte der Bub anschließend in die Tiefe und zog seinen Cousin an die Oberfläche. Er und ein Freund holten anschließend Hilfe und alarmierten den Bademeister. So konnten die Rettungskräfte nur kurze Zeit später eintreffen, „was für Nicos Überleben entscheidend war“.