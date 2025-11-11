Kornhäusl-Vorschlag: ÖGK soll für jede unbesetzte Kassenstelle einzahlen

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) hat in der ORF-Sendung „Das Gespräch“ am Sonntagabend, dem 9. November, eine neue Idee zur Sicherung der ärztlichen Versorgung präsentiert. „Wir wissen, wie viele Kassenstellen österreichweit unbesetzt sind. Wenn es gelingt, dass die ÖGK pro nicht besetzter Stelle Mittel in einen gemeinsamen Topf einbringt, könnten wir damit alternative Modelle unterstützen, die rasch wirken. In der Steiermark beschreiten wir bereits neue Pfade“, erklärte Kornhäusl in der Sendung. So gibt es in der Steiermark verschiedene Modelle, die österreichweit federführend sind. Mit Initiativen wie der Frauengesundheit Rottenmann, der Frauengesundheit Hartbergerland oder der Kindergesundheit Deutschlandsberg wurden Kassenordinationen geschaffen, die direkt in Spitälern angesiedelt sind und von den Abteilungen mitbetrieben werden. So wird wohnortnahe Versorgung möglich, auch dort, wo keine niedergelassenen Ärzte gefunden werden.

„Es geht nicht um Zuständigkeiten, sondern um Verantwortung“

In der Steiermark sind derzeit rund fünf Prozent der Kassenstellen unbesetzt. Kornhäusl betont, dass das kein regionales, sondern ein österreichweites Problem sei: „Es geht nicht um Zuständigkeiten, sondern um Verantwortung. Die Patientinnen und Patienten müssen im Mittelpunkt stehen. Wenn wir eine flächendeckende Versorgung sicherstellen wollen, brauchen wir neue Wege und gemeinsame Lösungen.“ Auch die steirische Patientenanwältin Michaela Wlattnig unterstützt den Vorstoß: „Patienten wünschen sich Ansprechpersonen für ihre medizinischen Probleme im niedergelassenen, wohnortnahen Bereich. Es erweist sich jedoch zunehmend als schwierig, die Kassenstellen zu besetzen und die Versorgung damit zu sichern. Es ist deshalb ein Gebot der Stunde, dies unter Beteiligung der ÖGK zu ermöglichen.“ Wlattnig weiter: „Dort, wo es nicht gelingt, ist es nur gerecht, dass sich die ÖGK an der Finanzierung alternativer Versorgungsmodelle beteiligt. Mit diesen Modellen schafft man auch eine Entlastung der Ambulanzen. Ich erachte diesen Vorschlag, einen gewissen Betrag für jede unbesetzte Kassenstelle in einen Topf einzuzahlen, als unterstützungswürdig, um die ärztliche Versorgung bundesweit für die Patienten längerfristig zu gewährleisten.“ Zum Abschluss der Sendung betonte Kornhäusl: „Die Steiermark zeigt, wie pragmatische Zusammenarbeit zwischen Land, Kasse und Ärzteschaft funktionieren kann. Diese Erfahrungen sollten wir österreichweit nützen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 08:15 Uhr aktualisiert