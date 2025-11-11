Lenkerin verletzt: Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen

Am Montag, dem 11. November kam es bei der Ortseinfahrt Ludersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Lenkerin verletzt wurde. Im Einsatz standen die FF Ludersdorf, das Rote Kreuz und die Polizei.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor eine Autolenkerin die Kontrolle über ihr Auto, prallte gegen den Brückenkopf und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb schließlich auf der Gegenfahrbahn liegen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die leicht verletzte Person bereits durch das Rote Kreuz aus dem Fahrzeug befreit und versorgt. Die FF begann sofort mit ihrer Arbeit, so sicherten sie gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle und begannen mit den Aufräumarbeiten.