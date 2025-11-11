Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt die Arbeiterkammer Steiermark.
Die Arbeiterkammer Steiermark erkämpfte für vier Hotelangestellte 43.000 Euro.
Steiermark
11/11/2025
AK Steiermark

Über 2.000 unbezahlte Überstunden: Hotelarbeiter erkämpfen 43.000 Euro

Vier Arbeitnehmer haben auf der Tauplitzalm ein Hotel praktisch im Alleingang wiederaufgebaut, bis es ihnen reichte und sie kündigten. Der Dank: 2.000 Stunden unbezahlte Überstunden.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(185 Wörter)

Vier Arbeitnehmer, darunter ein Hoteldirektor, ein Koch und zwei Allroundkräfte, haben auf der Tauplitzalm standen sowohl im Sommer wie im Winter täglich im Einsatz, arbeiteten bis spät in die Nacht und erledigten alles vom Kochen über Renovierungen bis zum Gästeservice. Doch der Einsatz hatte seinen Preis: Als die Männer im Sommer 2023 kündigten, hatten sich mehr als 2.000 unbezahlte Überstunden angesammelt. Trotz intensiver Arbeit wurde der Großteil dieser Mehrstunden nie abgegolten. Die Männer wandten sich an die Arbeiterkammer Steiermark, die nach langem Tauziehen jetzt einen außergerichtlichen Vergleich schloss.

AK erkämpft Entschädigung

Das Ergebnis: Die vier Männer erhalten eine Entschädigungssumme von rund 43.000 Euro. Ein wichtiges Signal, denn besonders im Tourismus, wo Saisonarbeit oft unter hohem Druck stattfindet, seien solche Fälle keine Seltenheit. Für die vier Männer bleibt der bittere Beigeschmack: Zwei Jahre lang hatten sie alles gegeben, um das Hotel wieder auf die Beine zu bringen. Jetzt können sie zumindest mit dem Gefühl gehen, dass ihre Leistung anerkannt wurde, wenn auch spät.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: