Über 2.000 unbezahlte Überstunden: Hotelarbeiter erkämpfen 43.000 Euro

Vier Arbeitnehmer, darunter ein Hoteldirektor, ein Koch und zwei Allroundkräfte, haben auf der Tauplitzalm standen sowohl im Sommer wie im Winter täglich im Einsatz, arbeiteten bis spät in die Nacht und erledigten alles vom Kochen über Renovierungen bis zum Gästeservice. Doch der Einsatz hatte seinen Preis: Als die Männer im Sommer 2023 kündigten, hatten sich mehr als 2.000 unbezahlte Überstunden angesammelt. Trotz intensiver Arbeit wurde der Großteil dieser Mehrstunden nie abgegolten. Die Männer wandten sich an die Arbeiterkammer Steiermark, die nach langem Tauziehen jetzt einen außergerichtlichen Vergleich schloss.

AK erkämpft Entschädigung

Das Ergebnis: Die vier Männer erhalten eine Entschädigungssumme von rund 43.000 Euro. Ein wichtiges Signal, denn besonders im Tourismus, wo Saisonarbeit oft unter hohem Druck stattfindet, seien solche Fälle keine Seltenheit. Für die vier Männer bleibt der bittere Beigeschmack: Zwei Jahre lang hatten sie alles gegeben, um das Hotel wieder auf die Beine zu bringen. Jetzt können sie zumindest mit dem Gefühl gehen, dass ihre Leistung anerkannt wurde, wenn auch spät.