Europaweite Diebestour endet in Seiersberg: Zwei Männer in Haft

Begonnen hatte alles mit dem Diebstahl von Spirituosen in einem Supermarkt in St. Lorenzen im Mürztal im Mai 2025. Die Ermittler verfolgten zahlreiche Spuren, schließlich gerieten die beiden Verdächtigen ins Visier. Schnell zeigte sich: Die Diebe dürften weit mehr auf dem Kerbholz haben. Sie standen nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland unter Verdacht. In mehreren EU-Staaten galten bereits Aufenthaltsverbote, ein EU-Haftbefehl war ausgestellt.

Festnahme in Seiersberg

Am 6. November meldete ein Drogeriemarkt in Seiersberg erneut einen Diebstahl. Die Polizei stieß kurz darauf auf ein verdächtiges Fahrzeug, darin: Diebesgut im Wert von über 4.000 Euro. Es handelte sich um das Auto der gesuchten Männer. Die Beamten nahmen die beiden vor Ort fest und brachten sie in die Justizanstalt Leoben. Bei den Einvernahmen zeigten sich die Männer bislang nicht geständig. Sie sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu ihren möglichen weiteren Taten in Österreich und Europa laufen weiter.