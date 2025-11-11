Nach Drexler-Abgang: Werner Amon wird jetzt zweiter Landtagspräsident

Nach dem Rückzug von Ex-LH Christopher Drexler soll Werner Amon dessen Funktion als Zweiter Landtagspräsident übernehmen. Das beschloss der Landesparteivorstand am Dienstag. Theresia Heil rückt für Drexler in den Landtag nach.

Werner Amon soll im Dezember dem aus der Politik scheidenden ehemaligen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) als Zweiter Landtagspräsident in der Steiermark folgen. Diesen Vorschlag hat die steirische Volkspartei am Dienstag in einer Aussendung bekannt gegeben. Beschlossen wurde das in einem Landesparteivorstand am Dienstag, dem 11. November. Die Oststeirerin Theresia Heil wird dadurch in den Landtag nachrücken.

Beschluss am 16. Dezember

Durch das Ausscheiden Drexlers wird ein Mandat des Wahlkreises 2 (Oststeiermark) frei. Der nächste Listenplatz ohne Mandat ist Listenplatz fünf, auf dem Heil nach der Landtagswahl zu finden ist. Sie will das Mandat annehmen. Die Rochade soll bei der Landtagssitzung am 16. Dezember vollzogen werden. „Mit Werner Amon übernimmt ein erfahrener und routinierter Parlamentarier die verantwortungsvolle Aufgabe des Zweiten Landtagspräsidenten“, sagte Landesparteiobfrau Manuela Khom.