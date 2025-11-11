Bei Dekorationsarbeiten abgestürzt: Gasthausbesitzerin schwer verletzt

Eine 60-jährige Wirtin war am Dienstagvormittag gerade mit Dekorationsarbeiten an ihrem Gasthaus beschäftigt, als sie aus einer Höhe von etwa drei Meter von der Leiter stürzte. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 10.30 Uhr stürzte die Gasthausbesitzerin am Dienstag, dem 11. November, aus einer Höhe von etwa zwei bis drei Metern, als sie auf einer Leiter arbeitete. Eine Mitarbeiterin, die den Unfall bemerkte, verständigte sofort die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich das Österreichische Rote Kreuz und der Notarzt bereits vor Ort und versorgten die Verletzte. Nach der Erstversorgung wurde die 60-Jährige mit schweren Beinverletzungen in das LKH Weiz eingeliefert. Da sie zum Zeitpunkt des Unfalls alleine auf der Leiter arbeitete, ergaben die polizeilichen Ermittlungen kein Hinweis auf Fremdverschulden.