Auf dem Foto von www.5min.at sieht man ein verunglücktes Auto in Stanz.
Zahlreiche Kräfte standen im Einsatz um den eingeklemmten Fahrer zu befreien.
Stanz/Stmk
11/11/2025
Mann eingeklemmt

Sirenenalarm in Stanz: Feuerwehr rettet eingeklemmten Fahrer

Auf der L114 kam am Dienstagvormittag ein Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Gegen 10 Uhr heulten am Dienstagvormittag, dem 11. November, in der Gemeinde Stanz die Sirenen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen zum Unfallort aus. Vor Ort bot sich ein dramatisches Bild: Das Auto lag auf dem Dach, der Lenker war schwer eingeklemmt. Erst mit Hilfe des Krans vom schweren Rüstfahrzeug der Feuerwehr Kindberg konnte der Pkw angehoben und der Mann von Notarzt und Rotem Kreuz aus dem Wrack gerettet werden. Parallel dazu sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle ab, errichteten einen Brandschutz und reinigten anschließend die Fahrbahn. Insgesamt standen 25 Feuerwehrleute aus Stanz, Edelsdorf und Kindberg im Einsatz. Auch Polizei, Straßenmeisterei sowie Rettung und Notarzt waren vor Ort. Über den genauen Unfallhergang liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Das Auto hatte sich überschlagen, die Einsatzkräfte befreiten den Fahrer.
