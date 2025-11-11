Unfall auf der L 114: 82-jähriger Lenker prallt gegen Wasserdurchlass

Schon wieder ein Verkehrsunfall auf der L114: Dienstagvormittag, dem 11. November, kam ein 82-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Wasserdurchlass. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 9.30 Uhr war der Pensionist aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag auf der Landesstraße in Richtung Schanzsattel unterwegs. Im Bereich von Fochnitz verlor er laut Polizei vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam von der Straße ab und prallte frontal gegen den Betonrand eines Wasserdurchlasses. Ein zufällig vorbeifahrender Lkw-Lenker reagierte sofort, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Feuerwehr und Polizei trafen nur Minuten später am Unfallort ein. Nach der Erstversorgung wurde der 82-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Leoben gebracht. Im Einsatz standen die Feuerwehren Stanz, Edelsdorf und Kindberg mit insgesamt 30 Kräften sowie die Rettung Mürzhofen und der Notarztwagen Mürzzuschlag. Die L114 war während der Bergungsarbeiten rund eineinhalb Stunden gesperrt.