So magisch wird die Weihnachtszeit in Leoben

Von 21. November bis 24. Dezember verwandelt sich Leoben wieder in eine glitzernde Weihnachtsstadt. 33 Tage Programm, 53 Live-Acts, Kulinarik und Brauchtum machen ihn auch heuer wieder zu einem Fixpunkt im Adventkalender.

Jeden Tag wird die Bühne am Hauptplatz zur Adventszentrale: Chöre, A-capella-Gruppen, Jazz- und Swing-Ensembles, aber auch bekannte Namen wie Gernot Pachernigg, HelI & Curt oder MelodTunes sorgen für Stimmung. Dazu kommen Schülerauftritte, Bläsergruppen und bergmännische Traditionen, vom täglichen Turmblasen bis zum Fackelzug der Knappen. Auch für Familien ist Leoben der perfekte Treffpunkt in der Adventszeit: Kinder können Kekse backen, Puppenspiele besuchen oder mit dem Leobener Christkind die Stadt entdecken. Walking Acts und leuchtende Figuren verwandeln den Hauptplatz in ein Weihnachtsmärchen.

©Armin Russold Auch für Familien ist Leoben der perfekte Treffpunkt in der Adventszeit: Kinder können Kekse backen, Puppenspiele besuchen oder mit dem Leobener Christkind die Stadt entdecken.

Genuss und Handwerk

Kulinarisch zeigt sich der Markt von seiner besten Seite: Neben Klassikern wie Bratwürsten, Raclette oder Kaiserschmarren warten regionale Spezialitäten, Wildgerichte und eine offene Feuerküche. Besonders beliebt sind die traditionellen Kaspressknödel und süßen Weihnachtsvarianten. Wer nach Geschenken sucht, findet bei rund 20 Kunsthandwerker echte Handarbeit statt Massenware, von Holzkunst über Schmuck bis zu Naturkosmetik und Wintertextilien. Das Riesenrad, der Kinder-Vergnügungspark und die stimmungsvolle Beleuchtung machen Leoben zu einem beliebten Ausflugsziel für Familien, Firmen und Besucher aus der ganzen Steiermark. Bürgermeister Kurt Wallner betont die Bedeutung des Marktes: „Der Leobener Christkindlmarkt ist nicht nur eine Veranstaltung, er ist ein Ort der Begegnung und des Zusammenkommens.“