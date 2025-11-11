Österreich testet Trinkwasserversorgung für den Ernstfall

Der Klimawandel bringt auch in Österreich immer längere Trockenperioden mit sich. Damit das Trinkwasser auch künftig sicher fließt, hat Wasserminister Norbert Totschnig (ÖVP) bereits 2023 gemeinsam mit den Bundesländern einen Trinkwassersicherungsplan erstellt. Darin sind Maßnahmen festgelegt, um die Versorgung langfristig zu schützen und Strategien, wie im Ernstfall rasch reagiert werden kann, falls trotz aller Vorsorge das Wasser knapp wird.

Übung im Eferdinger Becken

Wie gut diese Abläufe in der Praxis funktionieren, wurde nun in einer groß angelegten Übung getestet. Nach dem ersten Probelauf im Leibnitzer Feld in der Steiermark fand Ende Oktober 2025 eine zweite Fallstudie in Oberösterreich statt. Das Eferdinger Becken wurde dafür als Modellregion ausgewählt. Beteiligt waren alle wichtigen Stellen, die im Krisenfall Verantwortung tragen: Wasserrechtsbehörden, Fachleute aus der Wasserwirtschaft, Vertreter der Gemeinden und das Katastrophenschutzmanagement des Landes. Auch der Wasserverband Eferding und Umgebung sowie die Bewässerungsgenossenschaft Eferdinger Becken wirkten mit.

Zusammenarbeit als Schlüssel

Im Mittelpunkt der Übung stand, wie die Datenlage zur Beurteilung einer möglichen Wassermangelsituation aussieht und wie die rechtlichen Bestimmungen, insbesondere im Wasserrecht, im Notfall angewendet werden können. Am Ende wurden die Ergebnisse ausführlich mit dem Bundesministerium und der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach besprochen. Ziel ist, die Abläufe für ganz Österreich abzustimmen und zu verbessern.

Kommunikation entscheidet im Krisenfall

Wasserminister Norbert Totschnig betonte die Bedeutung dieser Tests: „Die Fallstudie im Eferdinger Becken hat gezeigt, wie wichtig das enge Zusammenspiel und eine gute Kommunikation zwischen den Betroffenen und den Behörden in den angenommenen Notfallszenarien ist. Die Ergebnisse dieses Tests sind ein sehr wichtiger Beitrag für die Weiterentwicklung des Trinkwassersicherungsplans. Wir möchten sicherstellen, dass auch in Zukunft jederzeit ausreichend Wasser aus den Wasserhähnen fließt.“