„Lebenshilfe ist meine Berufung“ – Steirerin für ihr Lebenswerk geehrt

Seit Jahrzehnten setzt sich Heidrun Notbauer unermüdlich für Menschen mit Behinderung ein. Nun wurde die Obfrau der Lebenshilfe Hartberg mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark geehrt.

Sie ist „das Gesicht der Lebenshilfe Hartberg“ und das seit Jahrzehnten. Heidrun Notbauer aus Pöllau hat ihr Leben in den Dienst anderer gestellt. Am Montag, dem 10. November 2025, wurde sie in der Aula der Alten Universität in Graz von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet. Eine Würdigung, die tiefer geht als bloße Anerkennung: Sie steht für ein Lebenswerk, das vielen Menschen neue Perspektiven eröffnet hat.

Von klein auf geprägt vom Helfen

Das Helfen lag Heidrun Notbauer im Blut. Ihre Eltern, Ignaz und Uta Fiedler, gründeten in den 1950er-Jahren das „Grüne Kreuz Pöllau“. Schon als Jugendliche war sie mitten im Geschehen: im Rettungsdienst, bei Einsätzen, immer dort, wo Hilfe gebraucht wurde. Nach Jahren in der Privatwirtschaft folgte sie schließlich ihrem Herzen: 1989 übernahm sie die Leitung der ersten Tageswerkstätte der Lebenshilfe Hartberg.

©Privat Landeshauptmann Mario Kunasek mit Heidrun Notbauer und ihrer Familie

Aufbauarbeit mit Ausdauer und Herz

Mit Energie, Geduld und großem Weitblick baute Notbauer den Verein mit auf. Unter ihrer Leitung entstand ein Netzwerk, das heute vier Standorte im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und Mobile Dienste umfasst. Ihr Ziel war und ist klar: Menschen mit Behinderung sollen so selbstbestimmt wie möglich leben können. Dabei legte sie stets Wert auf Professionalität, neben Familie und Vollzeitjob absolvierte sie Ausbildungen zur Behindertenfachbetreuerin, im Sozialmanagement und als Management-Trainerin.

Nie stillgestanden, auch nicht im Ruhestand

Bis 2013 führte Notbauer die Lebenshilfe Hartberg hauptberuflich, danach blieb sie als ehrenamtliche Obfrau aktiv. Sie organisierte Fahrdienste, begleitete Urlaube, kümmerte sich um alles, was gebraucht wurde. Mit der Gründung einer gemeinnützigen SozialbetriebsGmbH 2014 sicherte sie die Zukunft des Vereins. „Die Lebenshilfe ist meine Berufung“, sagte sie einmal – ein Satz, der ihr Tun auf den Punkt bringt.