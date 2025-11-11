Neue Polizeiinspektion in Lieboch – 119 Absolventen feiern in Lannach

Gleich doppelt Grund zur Freude für die steirische Polizei: In Lieboch wurde am Dienstag die neue Polizeiinspektion eröffnet, während in Lannach 119 frisch ausgebildete Polizistinnen und Polizisten ihren Abschluss feierten.

Das Innenministerium eröffnete am Dienstag, dem 11. November 2025, die neue Polizeiinspektion in Lieboch. Das Gebäude in der Hofgasse 3 ersetzt die bisherige Dienststelle am Rupert-Schmid-Platz. Laut Polizei bietet der Neubau einen barrierefreien Zugang sowie moderne, ergonomische und sicherheitstechnisch ausgestattete Arbeitsplätze. Landespolizeidirektor Gerald Ortner sagte bei der Eröffnung: „Eine moderne Polizei braucht engagierte Menschen, aber auch die passenden Rahmenbedingungen.“ Mit der neuen Polizeiinspektion werde „eine dienstliche Heimat für die Kolleginnen und Kollegen“ geschaffen. An der Eröffnungsfeier nahmen unter anderem Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Nationalratsabgeordneter Reinhold Maier (FPÖ) in Vertretung des Landeshauptmannes sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Exekutive teil.

©LPD Stmk/Martinelli | Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Gerald Ortner bei der Eröffnung der neuen Polizeiinspektion in Lieboch.

119 Absolventinnen und Absolventen schließen Ausbildung ab

Wenige Minuten entfernt fand in der Steinhalle Lannach der Lehrgangsabschluss von fünf Grundausbildungen statt. Insgesamt 119 Polizistinnen und Polizisten, 61 Frauen und 58 Männer, haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet und werden künftig Dienststellen im ganzen Land verstärken. Innenminister Gerhard Karner betonte im Vorfeld: „Wir verfolgen ein klares Ziel: den aktuellen Höchststand an Personal durch gezielte Aufnahmen auch weiterhin zu sichern.“

©LPD Stmk/Huber | In der Steinhalle Lannach feierten 119 Polizistinnen und Polizisten ihren erfolgreichen Ausbildungsabschluss.

Weitere Aufnahmen im Jahr 2026

Nach Angaben des Innenministeriums wird die Personaloffensive der Bundespolizei fortgesetzt. Im Jahr 2026 sollen österreichweit rund 1.400 Polizeischülerinnen und -schüler in die Grundausbildung aufgenommen werden. Die Aufnahmen erfolgen zu vier Terminen, im März, Juni, September und Dezember und sollen pensionsbedingte Abgänge ausgleichen. Derzeit befinden sich rund 3.600 angehende Polizistinnen und Polizisten in Ausbildung, davon 427 in der Steiermark. 1.500 davon wurden im laufenden Jahr aufgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.