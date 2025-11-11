Ehrenhausen: Umfahrung mit Tunnel und Murbrücke fix

Das Land Steiermark hat die Planungskosten für die lang ersehnte Umfahrung Ehrenhausen beschlossen. Der Bau mit Tunnel und neuer Murbrücke soll bis 2031 abgeschlossen sein.

Ehrenhausen bekommt nach vielen Jahren des Wartens und Diskutierens seine Umfahrung. Im Zuge des zweigleisigen Ausbaus der ÖBB-Südstrecke zwischen Werndorf und Spielfeld-Straß wird nun auch das Straßenprojekt umgesetzt, das den Ort spürbar vom Verkehr entlasten soll. „Mit der Umsetzung der Ortsumfahrung Ehrenhausen wird eine Auflassung der Eisenbahnkreuzung in Ehrenhausen möglich“, erklärt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Die Landesregierung hat dafür die Planungskosten in der Höhe von rund 3,6 Millionen Euro genehmigt.

Tunnel unter dem Schloss, Brücke über die Mur

Nach einer umfassenden Variantenprüfung steht nun fest: Die neue Straße führt über eine Länge von rund 1,2 Kilometern und beinhaltet einen knapp 300 Meter langen Tunnel zwischen dem Loisium und Schloss Ehrenhausen. Herzstück des Projekts ist eine rund 240 Meter lange Murbrücke, die künftig nicht nur die Bahn, sondern auch die Mur, den Gamlitzbach und die Spielfelder Straße (L 675) überspannt.

©ÖBB infra/Land Steiermark Die Ortsumfahrung Ehrenhausen soll bis 2031 Realität werden.

12.000 Autos täglich – bald mehr Ruhe im Ort

Wer derzeit durch Ehrenhausen fährt, merkt schnell, warum das Projekt so wichtig ist. Täglich rollen rund 12.000 Fahrzeuge durch die Marktgemeinde. Mit der neuen Trasse soll das Ortszentrum deutlich entlastet werden. Projektleiter Thomas Waidgasser von der A16, Verkehr und Landeshochbau, betont: „Ziel ist es, das Projekt des Bahnausbaus und der Ortsumfahrung Ehrenhausen als ein Vorhaben beim BMIMI zur Umweltverträglichkeitsprüfung einzureichen.“ Die Gesamtkosten der Umfahrung werden derzeit mit etwa 80 Millionen Euro beziffert.

Zeitplan bis 2031

Bis Ende 2026 soll die Einreichplanung abgeschlossen sein, anschließend folgt das Umweltverträglichkeitsverfahren. Wenn alle Genehmigungen vorliegen, können Ausschreibung und Bau starten. Der Bahnhof Spielfeld soll ab 2030 fertiggestellt werden, die Ortsumfahrung Ehrenhausen zwischen Mitte 2029 und Ende 2031.

Großes Projekt für die Südsteiermark

Mit dem Bau der Umfahrung soll nicht nur Ehrenhausen, sondern die gesamte Region profitieren. Die Verbindung zur Südsteirischen Grenzstraße (B 69) wird durch zwei neue Kreisverkehre verbessert, die Verkehrssicherheit steigt, und die Durchfahrt durch das Ortszentrum wird spürbar leiser und sicherer.