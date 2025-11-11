Brand bei Schrotthändler: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

In Gersdorf an der Mur kam es Dienstagabend zu einem Brand bei einem Schrotthändler. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche zu verhindern.

Kurz nach 16 Uhr heulten am Dienstag, dem 11. November 2025, in Gersdorf an der Mur (Bezirk Leibnitz, Steiermark) die Sirenen. Die Freiwillige Feuerwehr Gersdorf wurde zu einem Brand gerufen. Laut erster Alarmierung handelte es sich um einen Kleinbrand eines Elektroschrotthaufens. Doch schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich, dass das Feuer größer war als zunächst vermutet.

Mehrere Wehren nachalarmiert

Um die Lage rasch unter Kontrolle zu bringen, wurden die Feuerwehren Straß und Spielfeld nachalarmiert. Auch der Großtanklöschwagen der Feuerwehr Gamlitz rückte an, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Die Flammen hatten sich in dem Schrotthaufen bereits ausgebreitet, dichter Rauch war weithin sichtbar. Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf andere Bereiche des Betriebsgeländes verhindert werden. Der Brand wurde schließlich unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Die Einsatzkräfte standen dabei unter anderem mit Atemschutz im Einsatz. Neben den Feuerwehren waren auch die Polizei Straß und das Rote Kreuz Leibnitz vor Ort. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Angaben vor.