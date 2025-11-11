Unbekannte sprengten Postkästen in drei steirischen Gemeinden

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mehrere Postverteilerkästen beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Waldbach, Mönichwald und St. Lorenzen am Wechsel kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag (10. auf 11. November) zu mehreren Sachbeschädigungen. Laut Landespolizeidirektion Steiermark zerstörten bislang unbekannte Täter insgesamt sieben Postverteilerkästen. Die Täter sollen dafür pyrotechnische Gegenstände gezündet haben. Durch die Explosionen wurden die Verteilerkästen teils stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro und betrifft die Österreichische Post AG.

Polizei bittet um Hinweise

„Personen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 059 133-6239 an die Polizeiinspektion Vorau zu wenden“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.