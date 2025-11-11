Steirischer Museumsverband warnt vor Sparkurs in der Kultur

Der Steirische Museumsverband MUSIS fordert mehr Unterstützung für Museen in der Steiermark. Diese seien zentrale Orte für Bildung, Kultur und regionalen Zusammenhalt und kein verzichtbarer Luxus.

Der Steirische Museumsverband MUSIS machte in einer Stellungnahme auf die angespannte Lage zahlreicher Museen in der Steiermark aufmerksam. Angesichts knapper öffentlicher Budgets würden Kultur- und Bildungseinrichtungen zunehmend unter Druck geraten. „Zuerst kommt das Fressen und dann die Kultur“, heißt es in der Mitteilung in Anlehnung an Brecht. Laut MUSIS drohe damit eine Entwicklung, in der Museen als verzichtbar angesehen werden. „Eine Welt ohne Museen wäre eine Welt ohne Gedächtnis“, so der Verband.

Museen als Orte der Bildung und Begegnung

Museen erfüllen laut MUSIS eine wichtige gesellschaftliche Funktion: Sie bewahren materielle und immaterielle Zeugnisse der Geschichte, vermitteln Wissen und fördern das Verständnis für regionale Identität. Besonders im ländlichen Raum seien sie oft zentrale Treffpunkte und Veranstaltungsorte. Darüber hinaus seien Museen auch Teil des touristischen Angebots und trügen zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart bei.

Wirtschaftliche Bedeutung betont

Neben dem kulturellen Wert hebt MUSIS auch die wirtschaftliche Rolle der Museen hervor. Sie schaffen Arbeitsplätze, vergeben Aufträge an lokale Betriebe und beleben Tourismus und Handel. Laut Museumsbund Österreich bringe jeder Förder-Euro rund 1,8 Euro an regionalem Mehrwert. Kultur sei daher nicht nur ein Kostenfaktor, sondern auch ein wirtschaftlicher Impulsgeber.

Appell an Politik und Bevölkerung

Der Museumsverband ruft dazu auf, die Museen stärker zu unterstützen, durch öffentliche Förderung ebenso wie durch privates Engagement. „Wenn wir wollen, dass unsere Kinder noch wissen, woher sie kommen, dann müssen wir diese Häuser unterstützen – durch Besuche, Mitgliedschaften, Ehrenamt und politisches Engagement“, heißt es abschließend in der Stellungnahme.