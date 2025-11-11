Enormer Schaden: Unbekannte stehlen Akkordeons und Blasinstrumente

In der Nacht von Samstag, auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in ein Musikfachgeschäft ein. Sie stahlen zahlreiche Musikinstrumente sowie Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Nach derzeitigen Ermittlungsergebnissen ereignete sich der Einbruch in der Nacht von Samstag, auf Sonntag zwischen 23.37 Uhr und 0.08 Uhr. Die Täter schlugen die straßenseitig gelegene Glastüre des Lieferantenzugangs ein und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumlichkeiten. Anschließend stahlen sie eine größere Anzahl an Blechblasinstrumenten, Harmonikas und Akkordeons sowie die Registrierkasse.

Beute in Fahrzeug verladen

Das Diebesgut wurde in ein gegenüber dem Tatort abgestelltes Fahrzeug verladen und abtransportiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes werden von der Polizeiinspektion Hartberg unter der Telefonnummer 059133-6230 entgegengenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 20:37 Uhr aktualisiert